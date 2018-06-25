獨家》「超齡才華」主廚接地氣 地瓜葉、米漿躍法菜餐桌

菜作的有形有款、搶眼吸睛，是許多新生代廚師為吸引客人拍照打卡上傳的「眼球行銷」策略。只是，菜要作的好看好玩，其實不難，但還兼要「好吃」，且口感風味平衡完美，可就是一大挑戰了。台北安和路上的〈Orchid蘭〉餐廳今（25)日起全面更新菜單，所有菜餚不僅好吃、好看、好好玩，還好好「拍」，道道皆具強大「吸睛力」，既Fun也Fine，道道皆成了「打卡美食」。
2016年底開幕迄今已辦過7場米其林星光饗宴，並被美國運通包場8次舉辦頂級餐酒會款待頂級會員的台北〈Orchid蘭〉餐廳，在得到「米其林餐盤推薦」後原主廚Cage決定休息深造，餐廳負責人Frank劉宗原決定延攬原〈STAY〉餐廳法籍副主廚基爾達（Gildas Perin）上位掌杓總綰廚藝兵符，扛起挑逗頂級 食饕味蕾的重責大任，並已全面更新菜單。
法國諾曼第出生，並在洛杉磯度過青少年歲月的基爾達雖現年僅26歲，但他入行至今已累積豐富廚藝資歷，並曾先後在波爾多的〈Cordeillan Bages〉、諾曼第的〈Westminister Hotel〉，以及巴黎最傳奇酒店麗池酒店（L’Hotel Ritz Paris）的館內餐廳等米其林一、二星餐廳工作歷練，學到多位當代法菜名廚廚藝套路與烹飪技法。對於能擔任台北火紅法菜餐廳主廚，謙虛有禮的基爾達非常珍惜這獨當一面的機會，並將師承名廚的所有技法全部運用在〈Orchid蘭〉餐廳的新菜中，傾力炫技演繹，展現他「超齡才華」與帶領〈Orchid蘭〉餐廳再上一層樓的強烈雄心企圖。
因廚功札實、閱歷豐富，基爾達的廚藝生涯一直在「超車」。2014年，基爾達在諾曼第的〈Creation et Saveurs〉全國廚藝競賽中得到亞軍，那年他22歲。2015年，基爾達在又在法國全國廚藝大賽（Meilleur Ouvrier de France〉中，得到27位法國工藝大師M.O.F.組成的評審團一致肯定，得到了冠軍。也就是因為「戰果輝煌」，基爾達的才華才會受到法國三星名廚Yannick Alleno的賞識，延攬他加入團女隊並來到台灣擔任〈STAY〉的副主廚。
「機會，永遠是留給準備好的人」，基爾達未因〈STAY〉餐廳因合約到期熄燈而離開台灣，很重要的原因是台北已被納入〈米其林指南〉的評鑑版圖中。如今，他在〈Orchid蘭〉餐廳擔當主廚大任「當然有夢」，所以，他拚了！而且是卯足全力、火力全開的拚！
打從諾曼第廚藝學校畢業入行後，基爾達待的都是名廚當家的名店，不僅對當代國際廚界食潮了於胸，且從「傳統法蘭西大菜」到「現代精緻法菜」，以及從「分子廚藝」到「食材創意搭配」的所有脈絡與烹飪技法都很嫻熟。最教人激賞的是，他演繹菜餚，多數都工序精緻繁浩，且不僅形色搶眼吸睛，並能藉精準到位的醬汁為菜餚賦味，淋漓盡至地做出一道道好看兼好吃、「根正苗紅」的精緻法菜。
難能可貴的是，為了「接地氣」，基爾達不僅會用台灣在地食材烹製演繹精緻法菜，更會以繁複工序與廚功將「台灣味」羚羊掛角、不露痕跡地「置入」在奶油、慕斯、乳沫或醬汁中，進而為菜餚賦味提鮮、或增色添香。相較於市場有些新銳主廚「橫柴入灶」式的將台灣食材或台灣醬汁直接與法菜「送作堆」、「強迫聯姻」的路數，優雅、內歛、也細膩高明多了。
就以名為〈在脆皮底下〉的白蘆筍搭魚子醬為例，白蘆筍和魚子醬都是台灣在地所產，為了賦予台味，白蘆筍是以台灣越光米覆蓋後用熱氣蒸熟，白蘆筍纖維較粗的尾段則榨汁濃縮後塗在白蘆筍上增加風味。白蘆筍排在盤中後，每支嫩白蘆筍中的「米香奶油」，則是在米漿中加了柚子醋、打發鮮奶油與吉利丁後打成慕絲，擠在白蘆筍之間，最後再撒上海苔粉、並放上鹹鮮的台灣魚子醬搭配。這一連串複雜工序，同齡台籍主廚不僅做不到，恐怕也「想不到」。
台灣的玉米、尤其是水果玉米的香甜，常讓一些來台客座的外國名廚驚艷讚嘆，基爾達本季在〈Orchid〉開出的菜單中〈64度C的蛋〉用到了玉米粒和玉米泥，包覆著台灣地瓜葉蒸熟的魚餚〈到屏東釣魚〉，則用到了玉米苗與可可豆碎增加香氣與口感。
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