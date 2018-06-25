姚文智團隊若走打柯P路線 網稱最害怕的人是他

2018年06月25日 08:02 中時電子報 謝雅柔

隨著年底選戰將近，代表民進黨參選台北市長參選人的立委姚文智，日前舉辦首場造勢晚會，凝聚綠營士氣。姚文智選戰團隊雖已成型，但要走「打丁」還是「打柯」路線仍不明朗。對此，有網友分析後也表示，若姚團隊最後決定打柯，最害怕的會是誰？「答案是蘇貞昌」。

民進黨台北市長參選人姚文智23日搶先舉辦首場大型造勢晚會，並在會中火力全開，先批台北市長柯文哲「兩家一家親」論述令人失望，又指選擇國民黨市長參選人丁守中就是選擇九二共識，表面看來兩種選擇其實只有一種。丁守中24日受訪則反批，自己與柯完全不一樣，「姚文智在這方面可能頭腦不太清楚」。

對此，有網友在PTT撰文指出，她看到姚團隊這禮拜要開會定調未來選戰要打柯還打丁來拉抬選情，「我的建議是別打了」。該網友指出，若是打丁守中，丁丁的特色是平淡如水，這場選戰對他來說並不需要主動進攻，以目前的民調局勢，他有機會固守國民黨在台北市35%以上的死忠票，姚文智如果主打丁守中，丁除非犯傻了才會回擊，「最後忍不住先氣急敗壞然後自爆的，一定是姚團隊」。

若姚團隊最後決定打柯文哲，該網友說打柯絕對有效，有效在於提高盲目深綠的投票率。不過這些深綠有多少票？該網友推估不到10%。若姚持續打柯，最害怕的會是誰？「答案是蘇貞昌」。該網友說蘇貞昌不愧是老江湖，他對風向的靈敏度絕對高過姚姚，所以才決定不出席昨晚的深綠造勢，在記者提問時說出不否認新北市柯粉很多，要保留未來可能的合作空間。此外，該網友也說害怕的不只蘇貞昌，年底選舉五五波的縣市首長候選人都幹在心裡口難開。

姚該如何打選仗？該網友分析道，當然只有一條路走，「就是提出相當smart且備極高可行性的政策」。該網友說姚第一炮就打錯，蠢的恐是幕僚或是姚本人，總之他已陷入連勝文2.0泥沼，如不能翻轉這形象，選情只會每況愈下，形成打柯文哲、死守深綠、最後淪為笑柄的循環。

(中時電子報)