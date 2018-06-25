哈雷網賽衛冕失利　費德勒也讓出世界第一

2018年06月25日 08:32 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

上周回到世界排名第一的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer），24日在德國哈雷網球公開賽決賽，以6：7（6：8）、6：3、2：6不敵世界排名第34的克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric），無法衛冕成功，代表25日更新的ATP職業男網世界排名，費德勒得把世界第一讓給西班牙納達爾（Rafael Nadal）、退居第二。

此役也使得費德勒中斷草地賽事20連勝佳績，這是他從去年6月德國斯圖加特賽事第二輪落敗後，首次在草地賽事栽跟頭，也無緣高舉個人生涯第99座冠軍、在哈雷公開賽的第10座冠軍，距離退休名將康諾斯（Jimmy Connors）保持的草地最多174勝紀錄，還差2勝。

才21歲的柯里奇不過生涯第三度面對費德勒就拿下交手第一勝，賽後費德勒說：「恭喜柯里奇贏得個人生涯第一座草地網球賽事冠軍，你打出一場完美的比賽，獲得冠軍當之無愧。」

柯里奇的最新世界排名，有可能會升到個人新高的第21名，他在哈雷先後擊敗大會前二種子費德勒跟德國選手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），表示：「我經歷了很不可思議的一周。我沒預料自己能在哈雷奪冠，本來只想在溫布頓之前拿個一、兩勝、卻帶走冠軍，簡直是美夢成真。」

柯里奇並說：「能和費德勒競爭是很特別的經驗，他一直是我的偶像，我還記得過去跟父母一起欣賞費德勒比賽的時光，現在卻能與他在場上過招，甚至擊敗他。」

(中時電子報)