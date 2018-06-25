哈雷網賽衛冕失利　費德勒也讓出世界第一

克羅埃西亞21歲年輕好手柯里奇(右一)，在哈雷網球公開賽擊敗兒時偶像費德勒(右二)，拿下個人生涯第一座草地賽事冠軍。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

上周回到世界排名第一的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer），24日在德國哈雷網球公開賽決賽，以6：7（6：8）、6：3、2：6不敵世界排名第34的克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric），無法衛冕成功，代表25日更新的ATP職業男網世界排名，費德勒得把世界第一讓給西班牙納達爾（Rafael Nadal）、退居第二。

此役也使得費德勒中斷草地賽事20連勝佳績，這是他從去年6月德國斯圖加特賽事第二輪落敗後，首次在草地賽事栽跟頭，也無緣高舉個人生涯第99座冠軍、在哈雷公開賽的第10座冠軍，距離退休名將康諾斯（Jimmy Connors）保持的草地最多174勝紀錄，還差2勝。

才21歲的柯里奇不過生涯第三度面對費德勒就拿下交手第一勝，賽後費德勒說：「恭喜柯里奇贏得個人生涯第一座草地網球賽事冠軍，你打出一場完美的比賽，獲得冠軍當之無愧。」

柯里奇的最新世界排名，有可能會升到個人新高的第21名，他在哈雷先後擊敗大會前二種子費德勒跟德國選手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），表示：「我經歷了很不可思議的一周。我沒預料自己能在哈雷奪冠，本來只想在溫布頓之前拿個一、兩勝、卻帶走冠軍，簡直是美夢成真。」

柯里奇並說：「能和費德勒競爭是很特別的經驗，他一直是我的偶像，我還記得過去跟父母一起欣賞費德勒比賽的時光，現在卻能與他在場上過招，甚至擊敗他。」

(中時電子報)

世足花絮》梅西生日快樂！ 等身人像巧克力、嬌妻放閃文同慶
2018俄羅斯世足瘋一夏
世足》英格蘭6球大屠殺 教頭說表… NBA》大嘴米勒：詹皇該去快艇而…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。