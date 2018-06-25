選用在地食材入菜 民眾呷好料看光雕秀

2018．06．25 嘉義縣 ▲雲管處在布袋鎮高跟鞋教堂，舉辦在地食材推廣餐會，席開24桌，讓200多位民眾呷好料、看光雕秀，海風吹拂中享受幸福浪漫的特產盛宴。（張伊珊攝）

友善列印
中時
018．06．25 嘉義縣 ▲為推廣嘉義在地好食材，餐會上特邀請嘉縣的食品業者，像是林家烏魚子、蝦覓世界、黑皮酥皮肉圓與樺榮海鮮餐廳等走秀自家商品。（張伊珊攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處24日傍晚，在嘉縣布袋鎮高跟鞋教堂舉辦「仲夏幸福光藝饗宴」在地食材推廣餐會，利用在地食材設計美味料理，席開24桌，讓200多位民眾呷好料、看光雕秀，在海風吹拂中享受幸福浪漫的特產盛宴，副縣長張吳芳銘也親至現場品嘗，他直呼「好料的都在嘉」。

為推廣嘉義在地好食材，餐會上特邀請嘉縣的食品業者，像是林家烏魚子、蝦覓世界、黑皮酥皮肉圓與樺榮海鮮餐廳等走秀自家商品，並請稻江科技暨管理學院餐飲管理學系副主任吳文智，設計開發新菜色，以雲嘉沿海地區盛產的牡蠣、烏魚子、龍膽石斑及虱目魚等，在地新鮮食材入菜，擴展商品行銷管道。

晚宴中不但有多道美味料理，更有現場音樂演奏，配合日落餘暉的高跟鞋教堂，讓人彷彿置身在世外桃源般，沉浸在唯美的氣氛中。吳芳銘指出，嘉縣非常重視農漁業，尤其在地的農漁業產品更是嘉縣驕傲。

吳芳銘也邀請大家周末假期來布袋走走，除觀賞聞名遐邇的高跟鞋教堂，還能吃到最道地的海鮮料理。菜色發表後，將交由當地業者供應，民眾可到布袋文創Hotel內的遊客中心、樺榮海鮮餐廳取得資訊，提早3天訂餐，就能品嘗嘉義在地食材好料理。

(中時 )

櫻桃小丸子爸爸成「綠光戰警」？… 臥龍愛心會助鄉里 每月發放物資…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。