選用在地食材入菜 民眾呷好料看光雕秀

2018年06月25日 08:46 中時 張伊珊

018．06．25 嘉義縣 ▲為推廣嘉義在地好食材，餐會上特邀請嘉縣的食品業者，像是林家烏魚子、蝦覓世界、黑皮酥皮肉圓與樺榮海鮮餐廳等走秀自家商品。（張伊珊攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處24日傍晚，在嘉縣布袋鎮高跟鞋教堂舉辦「仲夏幸福光藝饗宴」在地食材推廣餐會，利用在地食材設計美味料理，席開24桌，讓200多位民眾呷好料、看光雕秀，在海風吹拂中享受幸福浪漫的特產盛宴，副縣長張吳芳銘也親至現場品嘗，他直呼「好料的都在嘉」。

為推廣嘉義在地好食材，餐會上特邀請嘉縣的食品業者，像是林家烏魚子、蝦覓世界、黑皮酥皮肉圓與樺榮海鮮餐廳等走秀自家商品，並請稻江科技暨管理學院餐飲管理學系副主任吳文智，設計開發新菜色，以雲嘉沿海地區盛產的牡蠣、烏魚子、龍膽石斑及虱目魚等，在地新鮮食材入菜，擴展商品行銷管道。

晚宴中不但有多道美味料理，更有現場音樂演奏，配合日落餘暉的高跟鞋教堂，讓人彷彿置身在世外桃源般，沉浸在唯美的氣氛中。吳芳銘指出，嘉縣非常重視農漁業，尤其在地的農漁業產品更是嘉縣驕傲。

吳芳銘也邀請大家周末假期來布袋走走，除觀賞聞名遐邇的高跟鞋教堂，還能吃到最道地的海鮮料理。菜色發表後，將交由當地業者供應，民眾可到布袋文創Hotel內的遊客中心、樺榮海鮮餐廳取得資訊，提早3天訂餐，就能品嘗嘉義在地食材好料理。

(中時 )