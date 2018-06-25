他長住高雄國軍英雄館拒搬 打官司判搬離＋賠139.5萬

2018年06月25日 08:48 中時電子報 張國欽

南部鋼鐵大廠燁輝公司副總宮泰安，2001年起就長期租住高雄國軍英雄館，館方3年前公告不再提供長租方案，但宮男夫婦租約到期硬是不搬，遭國英館一狀告上法院。高雄地院審理後，判他應將房間騰空返還，還要付給2015年11月起，按月給付國軍英雄館4萬元房租，佔住時間32個月共128萬元，加上一、二審律師費11萬5千元，總計139.5萬元，全案確定。

據《蘋果》報導，高雄國軍英雄館提告指出，宮男為該館826號房的長租客，住在英雄館已有10多年，每月房租13000元，雙方最後一次簽訂租賃契約是在2014年10月20日，約定租期從2014年11月1日起至2015年10月31日止。2015年間，因軍方有意落實《國軍英雄館管理辦法》中服務國軍等規定，於2015年3月6日張貼公告表明租期屆滿後，不再續租給長期租賃住宿者，並以公文及律師函告知宮男，但宮男租約到期後卻拒絕搬遷。

由於宮男不具與國防相關人員身份，佔有日租型旅館房間已造成館方損害，因此高國英館提告要求宮男騰空返還房間，並以該房每日定價3400元計算，要求他按月給付房租，以及館方為本案聘請的律師費用。

對於被判需搬離及付給總計139.5萬元（租金與律師費），宮男辯稱，國軍英雄館的管理單位為軍友社，是直接受國防部指導監督，且高雄國軍英雄館建物及座落土地均屬國有，並由國防部軍備局管理，故軍友社應屬於準國家機關，關於國軍英雄館的設置、管理應秉平等原則對待一般人民，不能隨便拒絕人民承租，主張國軍英雄館負有與民眾強制締約的義務，沒有正當理由不能拒絕與他續約。

何況，館方自2015年11月1日起，拒收他繳交的租金，他已將該月起至隔年4月底為止的房租，以國軍英雄館為受領人之名義提存於法院。

高雄地院簡易庭審理認為，館方在租賃契約屆滿之前，就數度通知宮男因管理政策改變不再續租，屬合法終止租賃契約，宮男應將房間騰空返還。

至於租約屆滿後的租金計算，法官認為，高雄國英館鄰近高雄熱門觀光景點，生活機能佳，房內並有中央空調等一般出租房間罕有之設備，若以為月租金13000元核算，顯有嚴重低估，認為每月租賃行情應以4萬元為適當，判宮男應按月給付至遷出為止，另需支付對造律師費用。

宮男不服上訴，二審合議庭除維持一審原判決，另判他要支付國英館二審聘請的律師費用，全案確定

(中時電子報)