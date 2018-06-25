未穿制服救溺遭懲 一封道謝信...消防小隊長紅了眼眶

蔡曜仁救援溺水者。(翻攝臉書)

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中時電子報
蔡曜仁在群組的回應。(翻攝爆料公社)
對於民眾的質疑，澎湖縣消防局針對此事回應。(澎湖縣消防局臉書)

澎湖本月21日發生一起溺水意外，一名男子到望安島浮潛不慎溺水，消防小隊長蔡曜任等人經過，第一時間加入搶救行列，經媒體報導，長官卻發現蔡曜任等人職勤未穿制服，表示將懲處，引發外界議論。對此，溺水者的妻子24日晚間寫了封信感謝，並為他向長官求情。

蔡曜任在自己臉書粉專「阿任的想像天地」提到，當天的救護班同仁外出安檢，突然接獲溺水通報，同仁當時還在換裝準備，他等不及就趕緊出勤救援，成功以CPR將患者救回。經媒體報導，自己當時未穿制服出勤被拍下，被要求「自請處分」，蔡曜任則是在群組內表示「沒有自請處分我盡全力在第一時間救人，要簽處分請自便」遭到長官以為是在嗆聲。

蔡曜任昨晚貼出溺水者妻子私訊，內容提到「朋友來訊息，才知道您因備勤未著正式服裝出援救人，必須受罰，不知可到貴單位何處為您緩頰？」認為蔡當時是備勤，未著裝符合一般性，頂多是裝容不整，與救人之急務相較下，孰輕孰重？懇請各位長官從輕發落，以此為案例，訓誡同仁，不可再犯。

對此，蔡曜任收到信的當下立刻感動到紅了眼框，就算記大過(蔡曜仁備註，只是比喻就算被嚴厲處份也值得的意思，目前尚未收到處分)也值了！

然而，也有許多網友忿忿不平，到澎湖縣消防局臉書留言抗議，消防局則是回應，獎懲本應公私分明，違反紀律就必須接受處分，加上蔡員事後回覆訊息態度差，因此更要從嚴議處。

(中時電子報)

文章來源：蔡曜仁臉書

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