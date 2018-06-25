不認九二共識 孫大千轟：民進黨玩火自焚 何必拉全民陪葬

2018年06月25日 09:06 中時電子報 謝雅柔

蔡政府上任後，不承認「九二共識」，導致兩岸關係急凍，陸客大減，觀光成「慘」業。前國民黨立委孫大千指出，若沒有「九二共識」，那國民黨過去八年執政時期是靠什麼建立兩岸之間和平穩定的現狀？孫說台灣生存空間正一步步被民進黨葬送，「民進黨自己玩火自焚就算了，何必要拉著台灣人民一起去陪葬呢？」

孫大千在臉書指出，早在民進黨宣布不接受「九二共識」做為發展兩岸關係的前提時，就應預先知道會面臨這樣的結果。孫說民進黨不僅鐵齒嘴硬，心存僥倖，還加碼大搞「階段性的台獨」。孫說在這種白目政府的執政之下，兩岸關係現在恐怕「不是最糟，還會更糟」。

孫大千提及兩點，首先，台灣人民已把中國大陸的種種打壓動作視為是衝著台獨勢力而來，不管民進黨如何高分貝討拍，大動作喊話，呼籲人民同仇敵慨，團結對外，台灣民眾不但無動於衷，甚至冷眼旁觀。政府鼓勵國人拒搭屈服於中國大陸的航空公司，反應迴響也是極為冷淡，早是預料之中。

此外，孫說台灣生存空間正一步步被民進黨葬送，不論邦交國斷交或跨國企業的改名，對台灣來說都是屬於「不可逆的傷害」。孫說未來不會因政黨再度輪替，大陸就把邦交國還給台灣，或是要求已經配合改名的企業再回復原狀。台灣所失去的，將會永遠失去。「民進黨自己玩火自焚就算了，何必要拉著台灣人民一起去陪葬呢？」

(中時電子報)