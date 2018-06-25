「0元月票」神奇政見 人渣文本揭姚文智自己設局陷困境真相

姚文智（中）23日晚間舉辦首場造勢晚會。（資料照片，張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智23日舉辦首場大型造勢晚會，主持人宣稱現場群眾超過1萬5000人，然而從網友空拍照看來，人數似乎有不小差距。作家人渣文本周偉航卻指出，姚文智上周最精采的表現，並不是略顯淒涼的造勢晚會，而是他屢屢展現捍衛自身政見的決心。距離選舉還有好幾個月，姚文智提前丟出「零元月票」這種神奇的政見，連選舉基本功都做不好，到底是來做什麼的呢？

姚文智前天在造勢晚會中火力全開，先批現任市長柯文哲「兩家一家親」論述令人失望，又指選擇國民黨參選人丁守中就是選擇九二共識。姚究竟要打柯或打丁？讓人霧裡看花。

周偉航今早在《蘋果》的專欄中說，過往的台北市長選舉，通常6月還在暖身期，正式推出「政策白皮書」（政見），都在8月以後，因為負責擬定政策的大學教授們放暑假了才能「寫作業」。「作業」寫太快，可能會在細節上存在矛盾，或是與其他政策對不上。寫完了，也還要內部會商這些政策的可行性。硬要把時程挪前，就會出現「零元（也是有可能）月票」這種神奇的政見。

周偉航表示，姚文智的「零元月票」、「48萬蓋公宅」、「第二胎國家幫你養」等等，這些政見都牽涉到大量的數字計算，但姚始終都拿不出明確的公式或財源、法源規劃。他強調要質疑者去讀書，但並沒有明確講是哪本書；說曾請教專家，卻沒辦法請出專家來回應其他專業者的質疑，從頭到尾都是只有他站在第一線空口說白話。

這當然就會讓人懷疑，他只是聽了幾個朋友閒聊、虎爛，就把那些未成熟的想法直接拿出來當成政見。身為執政黨提名的首都市長候選人，這種處理政策上的粗糙度，讓識者感到不可思議。因為這些誇張的政見，姚文智目前已陷入解釋不完，也不可能解釋清楚的困境中。在過去的市長選舉裡，候選人常因為對手的抹黑戰而陷入類似困境，但姚文智的「局」卻是他自己造成的。現在鬧得如此難看，誰會願意幫他出面收拾，拿自己的名聲替他作保呢？

周偉航強調，選舉是門科學，政客就算弄不清楚其他政策背後的科學，至少應該掌握選舉運作的原理。連選舉基本功都做不好，請問你到底是來做什麼的呢？你又到底會些什麼呢？

(中時電子報)

不認九二共識 孫大千轟：民進黨… 中央允補助豐原轉運中心及立體停…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。