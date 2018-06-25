「0元月票」神奇政見 人渣文本揭姚文智自己設局陷困境真相

2018年06月25日 09:17 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智23日舉辦首場大型造勢晚會，主持人宣稱現場群眾超過1萬5000人，然而從網友空拍照看來，人數似乎有不小差距。作家人渣文本周偉航卻指出，姚文智上周最精采的表現，並不是略顯淒涼的造勢晚會，而是他屢屢展現捍衛自身政見的決心。距離選舉還有好幾個月，姚文智提前丟出「零元月票」這種神奇的政見，連選舉基本功都做不好，到底是來做什麼的呢？

姚文智前天在造勢晚會中火力全開，先批現任市長柯文哲「兩家一家親」論述令人失望，又指選擇國民黨參選人丁守中就是選擇九二共識。姚究竟要打柯或打丁？讓人霧裡看花。

周偉航今早在《蘋果》的專欄中說，過往的台北市長選舉，通常6月還在暖身期，正式推出「政策白皮書」（政見），都在8月以後，因為負責擬定政策的大學教授們放暑假了才能「寫作業」。「作業」寫太快，可能會在細節上存在矛盾，或是與其他政策對不上。寫完了，也還要內部會商這些政策的可行性。硬要把時程挪前，就會出現「零元（也是有可能）月票」這種神奇的政見。

周偉航表示，姚文智的「零元月票」、「48萬蓋公宅」、「第二胎國家幫你養」等等，這些政見都牽涉到大量的數字計算，但姚始終都拿不出明確的公式或財源、法源規劃。他強調要質疑者去讀書，但並沒有明確講是哪本書；說曾請教專家，卻沒辦法請出專家來回應其他專業者的質疑，從頭到尾都是只有他站在第一線空口說白話。

這當然就會讓人懷疑，他只是聽了幾個朋友閒聊、虎爛，就把那些未成熟的想法直接拿出來當成政見。身為執政黨提名的首都市長候選人，這種處理政策上的粗糙度，讓識者感到不可思議。因為這些誇張的政見，姚文智目前已陷入解釋不完，也不可能解釋清楚的困境中。在過去的市長選舉裡，候選人常因為對手的抹黑戰而陷入類似困境，但姚文智的「局」卻是他自己造成的。現在鬧得如此難看，誰會願意幫他出面收拾，拿自己的名聲替他作保呢？

周偉航強調，選舉是門科學，政客就算弄不清楚其他政策背後的科學，至少應該掌握選舉運作的原理。連選舉基本功都做不好，請問你到底是來做什麼的呢？你又到底會些什麼呢？

(中時電子報)