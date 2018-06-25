男與逃家少女睡一夜挨告性侵 「一張舊木床」結局大逆轉

男子提出舊木床會吱吱作響，未性侵小女友，法官相信說法二審改判無罪。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

新竹1名劉姓男子，幾年前帶逃家的國中女友寄宿女性友人家中，兩人同床共枕睡了一晚，劉男隔天覺得少女逃家不妥，便聯絡家長將小女友接回，不料事後卻挨告性侵。一審法官判他需服刑3年，劉男不服提起上訴，結果2審因為「1張舊木床」結局大逆轉，改判他無罪。

判決書指出，新竹一名國中女學生幾年前透過網路，認識20歲劉男，深受他體貼溫柔感動，主動告白要當劉男的小情人，國中少女同年暑假與父母吵了一架後離家出走，投靠劉男，劉男便將她帶到兩人共同友人王姓女子的租屋處借住，國中妹在偵訊中指稱，當晚兩人發生了性關係。

劉男挨告後覺十分無辜，喊冤保證兩人當晚都在睡覺，沒有發生任何事情，但一審法官認為，國中妹審理過程，多次擔心男友遭判刑，壓力過大痛哭，沒有誣告劉男的可能性，去年判處劉男3年徒刑。

劉男不服提起上訴，強調當晚的床舖是木造材質，稍有動作就會搖晃劇烈、吱吱作響，二審法官聽完辯詞後也同意，兩人做愛不可能不吵醒下舖的王姓女子。王女出庭作證時也說，曾親耳聽國中妹抱怨男友都沒碰她，出庭前也收到了國中妹傳訊要求封口。

法官根據國中妹供詞，男友當晚沒戴保險套射精在肚子上，但下體內部卻驗不出任何精液、前列腺液反應，加上國中妹坦承「有點氣」男友打電話給家長。認定此案纏訟4年證據不足，依法改判無罪。本案仍可上訴。

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(中時電子報)

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