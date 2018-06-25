MLB》洋基遭光芒橫掃 還傷了捕手桑契斯

2018年06月25日 09:29 中時電子報 蔡銘仁

洋基面對戰績不佳的光芒，竟完全佔不到便宜，他們系列賽連輸2場後，25日兩隊再交鋒，洋基一路從落後追平，將比賽逼進延長，但鏖戰到12局，仍以6比7輸球，苦吞3連敗，更糟糕的是，他們的當家捕手桑契斯(Gary Sanchez)還在10上傷退，很可能得進到傷兵名單。

洋基此役推出小將哲曼(Domingo German)先發，前一場對水手繳7局好投的他，這場又被「打回原形」，1下就遇亂流，讓光芒先馳得點取得2分。不過，洋基打線馬上替他討回來，2上1出局一二壘有人，安杜哈(Miguel Andujar)從光芒先發安瑞希(Matt Andriese)手中轟3分炮。

安杜哈一棒替洋基扭轉局勢，然而，哲曼卻未能守住，2下一上場，就遭黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)轟陽春炮，雙方戰平。面對哲曼，光芒顯然打得順手，3下再發動攻勢，單局4支安打換回3分，再度要回領先。哲曼連3局遇危機，4上保送凱麥爾(Kevin Kiermaier)後退場。

洋基牛棚自責分率2.72、排聯盟第3，戰力可不是蓋的，第4到第9局，完全壓制住光芒的攻勢。投手回穩，洋基也開始反擊，先在5上靠桂格瑞斯(Didi Gregorius)及史坦頓(Giancarlo Stanton)2支適時二壘打，追到1分差；接著8上，史坦頓轟出追平陽春炮，雙方第2度戰平。

兩隊進到延長賽決勝，打了2局互有攻勢，但還是難分高下。延長12下，光芒菜鳥包爾(Jake Bauer)頂住壓力扮英雄，逮中剛上場中繼的席瑞夫(Chasen Shreve)第1球，轟出中外野再見陽春炮，替比賽畫下句點。

「一切感覺太不真實。」包爾一棒助光芒擊敗洋基，自然相當開心，「我還無法把呼吸調整過來，這是很多人夢想能做到的事，但不是每個人都有機會做到。」光芒3連勝橫掃洋基，總教練凱許(Kevin Cash)也說，很多人為這場勝利做出貢獻，「對我們而言，這是個相當特別的周末。」

洋基遭橫掃也就算了，桑契斯10上跑壘時傷到鼠蹊部，更是他們不願樂見的狀況。洋基總教練波恩(Aaron Boone)表示，桑契斯會先待在坦帕灣進行核磁共振，倘若傷勢嚴重，不排除進傷兵名單，「明天我們會更了解狀況，會更好規劃相關時程。」

桑契斯本季原本就帶著大小傷作戰，但這回真的無法再撐下去，「傷勢現在困擾著我，我只能說，棒球就是這樣，不希望有任何壞事發生在自己身上，這卻也是棒球的一部分，希望這不會讓我休息太久。」連同此役，桑契斯本季出賽63場，打擊率1成90，另有14轟。

洋基連輸3場，相當罕見的輸掉系列賽，同天暫居美聯東區第二的紅襪贏球，兩隊目前已無勝差，洋基以些微勝率領先，依舊暫居龍頭。洋基接著要飛往費城，和費城人展開3連戰；光芒則要作客華盛頓，與國民進行2連戰。

(中時電子報)