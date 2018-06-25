影》怒斬孕妻右臂 福建美移民要泳渡加國時被捕

紐約警方公布的盧勇夫妻合照。（NYPD）

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中時電子報

一名陸裔美國移民因斬斷孕妻的右臂後逃逸，周六晚打算穿著救生衣，游泳橫渡尼亞加拉河（Niagara River），潛逃加拿大前，在尼加拉大瀑布（Niagara Falls）附近的美食街被捕。

當局說，盧勇原本想說服巴士司機，讓他藏在行李置物區，偷渡到加拿大，但對方拒絕後立刻報警。

據《每日郵報》（DailyMail）與美國華文媒體報導，現年35歲，原籍福建永樂的盧勇與31歲的妻子楊麗21日中午在紐約布魯克林的住處發生激烈爭執，隨即操起菜刀，斬斷妻子右臂與左手兩根手指後，徒步逃離現場。

如今盧勇被控一級攻擊罪，據《紐約每日新聞》（New York Daily News）報導，楊麗的手臂已被接回，傷勢雖然嚴重，但沒有生命危險。

當局說，事發當時，楊麗正在等8歲的女兒回家。後來鄰居聽到激烈的爭吵聲，就打了911報警，可是警方趕到時，盧勇已經離開現場。

鄰居透露，盧勇夫妻已在日落公園居住2年，一家三口很少和別人打交道。

而楊麗的大姐說，妹夫盧勇比妹妹大5歲，兩人是長樂同鄉，透過他人介紹結婚。此外，她說，她們家共有姐妹3人，她是大姐，楊麗是小妹，二妹還在大陸。小妹和妹夫盧勇在中國相識結婚，2008年生下一個女兒。妹夫在2013年偷渡來美，去年成功申請到政治庇護，11月才將小妹楊麗和女兒一起接來美國團聚。

此外，她也透露，小妹4年多沒見丈夫，沒想到才到美國不久，就受對方暴力對待。她指出，去年冬天妹夫從外州回來，到家已經凌晨1點，洗澡收拾完畢已經約淩晨3點。當時妹夫想要和妹妹行房，可是妹妹怕吵醒女兒，拒絕了他，他就怒而勒頸攻擊，險些勒死妹妹，在小妹脖子和身上留下傷痕。

(中時電子報)

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