NBA》黃蜂去年沒選米契爾 都是喬丹害的？

2018年06月25日 09:42 中時電子報 黃及人

基沃尼、洛威兩名NBA資深記者再次證實，黃蜂老闆「飛人」喬丹選秀眼光到底有多差！他們爆料原本去年選秀會期間，前黃蜂總教練克利福德堅持要選米契爾，卻遭高層否決，黃蜂最後挑了蒙克，再次成為選秀會「輸家」！

「我真的以為去年選秀會黃蜂會用第11順位選走米契爾，」基沃尼表示，「因為當時我很清楚聽到克利福德在選秀戰情室內說，他們必須要選米契爾，但他最終遭到否決，黃蜂選走蒙克，爵士也在第13順位挑到米契爾。」

不管這個堪稱黃蜂選秀史上最大錯誤之一的決定，到底是黃蜂老闆喬丹，還是前總管邱瑞奇下的命令，反正錯誤都已造成，米契爾上季場均20.5分、3.7籃板及3.7助攻，反觀蒙克只拿6.7分、1.4助攻，黃蜂高層確實看走眼。

只是身為籃球之神，喬丹當球員無人能敵，當老闆卻是問題連連，特別是在選秀方面，喬丹在2001年擔任巫師老闆，選了夸米布朗當上史上最知名的「水貨狀元」，2006年也用探花籤挑選白人射手莫里森，他打沒多久就退休了。

在喬丹的選秀歷史中，唯一算是成功的是2011年選來肯巴沃克，只是當時他也錯過選上克雷湯普生、里歐納德、艾塞亞湯瑪斯等知名球星機會，看來喬丹日後還是當個「沉默」的球團老闆比較適合，別再干預球隊選秀了！

(中時電子報)