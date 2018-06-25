2018年06月25日 09:54 中時 沈揮勝

日月潭水位滿過水蛙頭棧道機會難得，發生時段通常在近滿水位當日的上午7到9點。（沈揮勝攝）

到日月潭水蛙頭觀賞九蛙疊像的小朋友，興奮地踩著淹水的棧道，濺起水花。（沈揮勝攝）

棧道淹水，遊客濯足、興奮拍照，腳踏車則戰戰兢兢地通過。（沈揮勝攝）

水滿過棧道的日月潭水蛙頭，呈現另種情境之美。（沈揮勝攝）

九蛙疊像幾近滅頂，最頂上1隻都快被潭水嗆到鼻孔。（沈揮勝攝）

水滿九蛙淹鼻孔、一葉輕舟翩然過。（沈揮勝攝）

九蛙高度尺標與現況比較。（沈揮勝攝）

日月潭九蛙露半隻嗆鼻孔 水淹棧道遊客泡腳樂

受滯留鋒面等因素影響，南投山區17日起天天下雨，日月潭蓄水持續進帳，五月底浮現在砂洲上的九蛙疊像，端午節重回水域，23日潭區蓄水率97.28%接近全滿，24、25日連續兩天水位漫過水蛙頭步道末端，許多遊客脫鞋泡腳，驚呼「蛙露半隻、棧道濯足經驗難得」！

「真的好特別！上周九蛙疊像還露出7隻，怎才幾天，最上面那隻都快淹進鼻孔？」老家在魚池鄉新城村鹿篙社區，日前從美國洛杉磯帶著兩個孩子回來過暑假的李孟淑說，水淹棧道，看來是滿到不能再滿了！孩子們興奮玩水拍照，就怕不小心把手機弄進潭水裡。

經常來此下竿的台中市霧峰區釣客陳進勳則說，水位滿過棧道的情形，1年沒看過幾次；雖水利署公布24日與25日水位，分別是748.22與748.21公尺，距滿水位748.48公尺還差20多公分，但因其基準時間在清晨7點，而實際上日月潭水位8點多會比7點還高一些。

原因是水情監測時間點過後，上源的武界引水隧道還是持續在進水，一直到9點鐘放流發電前這時段，水位依舊繼續在升高，因此數據與實況還是有落差；從「九蛙淹到鼻孔」、「潭水漫過棧道」現象，顯示實際水位已到極限不能再高了，否則來水蛙頭散步的遊客，是要怎麼通行？

日月潭目前的總蓄水量在1億2700萬立方公尺以上，足以保障周邊鄉鎮今年全年的飲用水充裕無虞，也提供電廠發電及下游彰化、雲林等縣農田灌溉，透過經濟部有效的控管調度，至少在入冬前都還夠用。

(中時 )