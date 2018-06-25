大口塞飯菜！柯p臉書直播嗑便當 網友掀論戰

「#柯P便當會」直播，台北市長柯文哲與消防局長吳俊鴻一起吃便當。（翻攝柯文哲臉書）

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中時電子報
「#柯P便當會」直播，台北市長柯文哲與消防局長吳俊鴻一起吃便當。（翻攝柯文哲臉書）

台北市長柯文哲臉書粉絲、追縱者各有有一百多萬名，其在粉絲團上推出「#柯P便當會」的直播，邀請官員、名人吃便當，每次談的主題雖不同，但多只見柯文哲只顧自己大口吃飯，完全不理會自己形象，吸引20多萬粉絲點閱觀看，有粉絲說，「阿北好可愛」，也有粉絲說，「吃相太難看了」。

柯文哲則是自顧自己的先吃香蕉，之後大口塞飯菜。（翻攝柯文哲臉書）

柯文哲最近一次的「#柯P便當會」直播，是6月20日，與台北市消防局長吳俊鴻一起吃便當，直播主題是談防震，由吳俊鴻主談，柯文哲則是先顧自己的肚子，拿起香蕉開始大口吃，接著大口塞飯菜，用鐵湯匙刮鐵餐盤，不到十分鐘嗑完全部飯菜。他一股腦把飯吞進肚，大吃猛吃的模樣，與一旁解說的官員，形成強烈對比。

柯文哲愛吃花生，「#柯P便當會」工作人員每次都會在柯的位子上擺上花生，他會一邊聽來賓講話、討論議題，一邊吃花生嗑牙，完全沒在怕形象受損。

觀看網友紛留言，「果然醫生，吃飯很快」、「我第二次參加便當會！吃便當速度還是市長第一名」、「阿北吃完飯會續吃花生」、「好可愛」。不過也有網友在網路上留說，「吃相太難看了！」、「說真話，吃相好看嗎？」。

(中時電子報)

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