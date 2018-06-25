20年菸酒 45歲女吞嚥困難罹食道癌

2018年06月25日 10:09 中時 馮惠宜

經過22次光子刀放射治療患者的腫瘤已萎縮，目前食道阻塞沒有先前嚴重，已可飲用流質食物維持營養。（馮惠宜翻攝）

一位45歲女性疑因職業常需應酬廿年來又菸又烈酒，因吞嚥困難嚴重到吞可水都有困難，就醫發現是食道腫瘤已大到完全阻塞食道，已無法開刀治療，澄清醫院放射腫瘤科醫師梁家郡表示，這麼晚期發現的食道癌的確少見，經光子刀放射治療，該患者食道癌已縮小1/2，宛若清出食道通路，讓患者嚥食喝水，維持生命養分。

這位女性患者起先發現自己吞嚥食物食有一點卡卡的，總以為是因喝了烈酒可能是喉嚨被「燒傷」而不以為意，後來竟嚴重到連喝水都有困難，還忍了3個月未就醫，因一次胃痛而掛急診，竟被檢查出她的食道已完全阻塞，是罹患第四期食道癌。

梁家郡表示，該患者的食道癌約2公分×10公分，塞滿食道的中上段，經病理切片化驗確診為鱗狀上皮細胞癌，而且癌腫瘤已局部侵犯到氣管，雖然癌細胞尚無遠端轉移情形，仍然無法開刀治療，選擇以光子刀放射治療讓癌腫瘤萎縮，再配合化療全面追殺癌細胞，這是目前對無法開刀的食道癌患者，比較理想的治療方法。

該患者目前已接受22次的光子刀放射治療，發現原來2公分×10公分的食道癌腫瘤已萎縮為1公分×5公分，梁家郡指出，光子刀放射治療完成療程後，該腫瘤仍然會持續萎縮，對病患的生活品質有一定程度的助益，因食道不再完全阻塞，病患可以進食以提升抗癌體力。

梁家郡強調，食道癌在初期是無症狀的，只有在腫瘤大小已經佔據了整個食道管腔的一半左右才會有吞嚥困難的症狀。食道癌發生率男性遠高於女性(15:1)，好發年齡為60歲左右，此個案為40多歲女性，非常少見。

食道癌致病的原因可能與抽菸、喝酒、含亞硝胺之食物、吃過熱飲食有關，當食道粘膜反覆受到刺激或損傷，很容易導致食道癌。梁家郡呼籲，民眾如自覺有吞咽梗噎感、胸骨後疼痛、食道內異物感、食物通過緩慢並有滯留感、咽喉部乾燥與緊縮感等情形，儘早就醫，早期發現、早期診斷、早期治療以提升食道癌的控制率與存活率。

(中時 )