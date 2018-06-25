日呼籲陸、韓等國 聯手解決海洋塑膠垃圾

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日本首相安倍晉三9日在加拿大召開的七大工業國(G7)高峰會中提及，漂流到日本的海洋塑膠垃圾中有許多大陸和南韓的製品，不僅是日本，大陸和南韓等國也應該聯手解決海洋塑膠垃圾問題。此外，在日本鹿兒島、長崎、歌山縣的海岸除陸、韓塑膠製品外，還有來自台灣和俄羅斯的漂流垃圾。

《產經新聞》報導，安倍在G7高峰會中強調，「削減塑膠垃圾不是光靠1國的努力，或G7及先進國家的努力可解決的，包括開發中國家在內，應該視為全球的課題來一起應對解決。」G20高峰會明年6月將在日本的大阪召開，作為議長國的日本將率先提出，海洋垃圾問題應該以全球規模的解決。

日本環境省2016年度在日本10個海岸，針對漂流垃圾進行保特瓶等的商標調查，結果發現在九州鹿兒島縣的奄美有72%是大陸製品、12%是南韓製品，日本製品只有1%。此外，在九州鹿兒島縣的種子島、長崎縣的對馬、五島、和歌山縣的串本等海岸，大陸和南韓製品占42%至57%，還有來自台灣和俄羅斯的垃圾。

陸中韓3國環境部長會議24日在中國江蘇省蘇州舉行，3國環境部長在會上同意，預定明年6月在日本長野縣輕井澤召開的G20相關閣僚會議上，將提出討論塑膠微粒垃圾的問題。

(中時 )

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