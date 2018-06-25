萌！水獺寶寶健檢結果出爐！牙齒潔白可當牙膏代言人

2018年06月25日 10:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

牙膏代言人可以換「牠」做看看！水獺寶寶牙齒潔白蓮醫生都力讚！歐亞水獺「金莎」的雙胞胎寶寶「浯優」和「浯綠」，滿4個月大了，本週三（6/20）上午獸醫師特別幫牠們安排了全面性的健康檢查，以及施打晶片與預防針。

檢查報告出爐，結果顯示兩隻小傢伙都是健康寶寶，除了各項指數都落在正常範圍內，還各自擁有一口長好長滿的潔白牙齒，讓主治醫師忍不住大大的讚美一番，直說這對雙胞胎可以去代言潔牙商品呢！

歐亞水獺寶寶擁有一口潔白牙齒。（台北市立動物園提供）

今年大年初一（2/16）中午過後到初二（2/17）凌晨，歐亞水獺「金莎」順利產下2隻小寶寶，當新生寶寶度過雙滿月之後，某天趁著媽媽「金莎」外出活動時，保育員快速地為新生寶寶進行了性別判定及測量體重，確認寶寶為一公一母，台北市立動物園於是邀請金門縣政府與金門國家公園，共同舉辦新生水獺寶寶的命名活動，由民眾與金門縣在地國中小學生一起票選，投票結果將新生寶寶命名為「浯優（公）」和「浯綠（母）」（金門舊稱「浯洲」，取「浯」和「無」的諧音，祝福兩隻新生寶寶過著無憂無慮的生活。）

歐亞水獺寶寶測量身長。（台北市立動物園提供）

「金莎」是一位非常稱職的母親，當雙胞胎還是小小孩的階段，牠總是寸步不離，將牠們保護得滴水不漏，因此保育員很難尋到機會仔細為牠們進行基礎的形質測量。近期好不容易等到牠們長大了，而且已經學會游泳和捕魚的技巧之後，媽媽才比較放心讓牠們自由活動。本週三上午趁著雙胞胎和「金莎」短暫分開的時機，保育員立馬關上隔離門，並將寶寶們個別抱進運輸籠裡，送到動物醫院進行全面性的健康檢查。

兩隻寶寶都分別施作了形質測量（體重、身長及三圍等）、照X光、眼、鼻、口、耳檢查、抽血、打預防針及植入身分晶片等程序。「浯綠」在麻醉後睡的比較沉，因此有足夠的時間可以再進行腹部影像學紀錄，當獸醫師將水及傳導凝膠噴灑在牠的肚子上以便於進行超音波檢查時，只看見毛髮上凝結了一顆顆的水珠，檢查完後再用紙巾輕輕一拭，整個腹部的毛皮就變得十分乾爽，純佳的排水效果，讓現場所有人嘖嘖稱奇！

歐亞水獺寶寶「浯優」：剛剛發生什麼事？我好像睡著了？（台北市立動物園提供）

醫療團隊用最快的效率完成各項檢查之後，確認兩隻歐亞水獺寶寶都非常健康，顯示牠們都有攝取到適當的營養，「浯優（公）」的體型較大（體重約3.3公斤），「浯綠（母）」則像媽媽比較纖細（體重約2.6公斤）。等麻醉藥劑消退甦醒後，就趕緊將牠們送回「家」去。

一回到熟悉的環境後，兩個小傢伙便自顧自地玩起了捉迷藏遊戲，讓一段時間沒看到小孩的「金莎」在活動場內四處找了一輪，等找到兩個心肝寶貝後，一家3口便回到巢箱內，窩在一起舒服的睡午覺。

(中時電子報)