北農香蕉拍賣價曝光！她揪出打壓農民的最大「菜蟲」

2018年06月25日 10:21 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

近期香蕉盛產，導致蕉價崩跌，根據台北農產運銷公司統計，今年截至6月19日為止，北農香蕉平均拍賣價格只有25.38元，較去年整年度的平均拍賣價格下跌21.98％，更創下6年來新低，國民黨立委柯志恩在臉書直指，其實農委會才是打壓農民的最大「菜蟲」！

北農近年來拍賣香蕉、鳳梨平均價格。(資料來源：台北農產運銷公司 單位：元/每公斤)

柯志恩指出，農委會副主委陳吉仲曾說，北農總經理吳音寧上任後，台北果菜批發市場的交易均價，有利農民收益增加，但比對前項數字，她質疑社運兼學者出身的農委會副主委，竟然可以昧於事實，替吳音寧擦脂抹粉，不知他保護的究竟是誰的利益？

柯志恩說，過去北農的7席常務董事中，北市府、農委會各有2席，「農產品販運商及其他」只佔1席。但106年北農常董改選，在農委會的主導下，「農產品販運商及其他」在北農股份只有20.19％，但7席常董中居然佔了3席之多，這樣的常董結構合理嗎？

農委會以往都是派任具有農業專業背景的官員出任北農常董的官股代表，但106年農委會竟然由蔬果業者擔任官股代表的常董，致使北農將近一半的常董都是果菜承銷的有力業者。試問，北農拍賣蔬果的價格真能有利農民嗎？政府以前不是說要抓菜蟲、果蟲，如今連農委會都讓出常董大位給蔬果業者，不知農委會在北農權力結構中是為農民利益盡責把關，還是為了政治交易而繳械投降並與業者一家親，柯志恩質疑，是否農委會才是打壓農民的最大"菜蟲"？！

(中時電子報)