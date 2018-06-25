中央允補助豐原轉運中心及立體停車場 連結山城交通動能

2018年06月25日 10:20 中時 盧金足

豐原轉運中心暨立體停車場基地現況。（盧金足翻攝）

為改善台中都會區停車位不足情形，台中市政府提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，成功爭取中央前瞻計畫補助，其中，「豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫」總工程經費7.33億元，獲中央補助2.17億元，將結合地上轉運中心的功能，興建地上五層、地下二層的多目標立體停車場，提供522席汽車停車位及340席機車位，改善火車站周邊停車位不足的問題，提升公共運輸的轉乘效果，帶動地方發展。

交通局表示，「豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫」已辦理設計作業，今年底可完成，因現有場址配合於台中花博展期作為接駁站使用，工程預計於2019年6月動工、2021年12月完工，期能改善豐原火車站周邊停車問題，一併提升交通服務品質。

交通局長王義川表示，該計畫基地位於豐原火車站東站旁的停6用地，規畫闢建結合豐原轉運中心的多目標立體停車場，整合客運、鐵路及人本交通，其中1樓設計為轉運中心，地下2層及地上2~5層為立體停車場，提供522席汽車停車位、340席機車位，將可有效紓解轉運接駁及周邊民眾停車需求，對地方發展有相當大的助益。

該計畫總工程經費共7.33億元，中央依自償性補助停車場工程經費共2.17億元，並由市府自籌5.16億元，於中央審查階段獲立委洪慈庸大力協助，在地方也有賴市議員持續推動。

王義川表示，豐原為台中三大副都心之一，以豐原火車站為區域發展核心，先前車站兩側受鐵路隔絕發展不一，近期鐵路高架化打通前後站的連結通道，部分上下車人潮分散至後站，為相對發展較慢的後站帶來新的發展契機，而未來豐原轉運中心即將扮演無縫接軌的轉乘功能，串聯公共運輸工具，帶動後站再發展。

此外，周邊聯外道路四通八達，串接台3、台10、台13等省道以及國道1號豐原交流道、國道4號后豐交流道，除可紓解豐原區長年的交通問題，也將成為連繫豐原、石岡、東勢、新社等山城地區交通樞紐。

豐原轉運中心暨立體停車場基地，鄰近廟東夜市、太平洋百貨公司、葫蘆墩文化中心等觀光、購物景點，大量的人潮衍生龐大停車需求，多目標立體停車場可提供適量的停車格位，改善當地停車空間不足的問題。

(中時 )