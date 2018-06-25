澳洲讚台灣醫療技術高 網諷：還不是進不去WHO

澳洲難民來台救治惹議，示意圖。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

近日曝光的台澳秘密協定曝光，內容主要是台澳合作讓諾魯難民可以來台就醫，對於台灣的醫療水準，澳洲辦事處也發表聲明「感謝台灣為諾魯的醫療轉診者所提供的優質醫療服務。」雖是稱讚台灣，但卻有網友不滿反諷「台灣盡了國際義務 WHO被排擠列強又裝死了」。

台灣與澳洲合作，讓澳洲把諾魯的難民送來台灣就醫，醫治完成後再送回諾魯，目前台灣在1月已經完全第一批難民救治，且在本月也接收了第二批難民來台，對於台灣的救援行動，澳洲辦事處也發出聲明表示「台灣優質的醫療服務與對國際醫衛的貢獻都獲得全球好評，台灣與諾魯醫療合作計畫也行之有年。澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，去年9月與台灣簽定合作備忘錄，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。難民來台往返機票及在台醫療診治照護費用皆由澳洲政府支付。」

雖然澳洲政府大力讚許台灣醫療水準，不過網友卻很不滿「結果台灣還是進不了WHO」、「啊台灣盡了國際義務who被排擠列強又裝死了」、「台灣單方面付出 根本工具國」、「可是台灣連who都進不去耶」。

不過也有網友力挺「還好吧自費醫療本來就是推銷給外國啊，況且臺灣醫療機票都沒出」、「可以賺錢又可以做人情給澳洲又不用收難民 有什麼問題?」、「有收錢沒差阿，而且還是邦交國」、「是澳洲出錢啊，能用醫療軟實力作實質外交ok啊」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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