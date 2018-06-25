暗夜轟天巨響！ 自小客車撞壞民宅圍牆翻車

消防員搶救受困駕駛座的王男。（廖素慧翻攝）

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駕駛王姓男子昏迷於車內，消防員搶救。（廖素慧翻攝）
自小客車撞民宅翻車，車頭全毀。（廖素慧翻攝）

王姓男子25日凌晨開一部自小客車返家途中，突然衝撞嘉義市永安街口一處民宅的圍牆，轟天巨響驚醒屋主及附近民眾，車子翻覆四腳朝天，車頭全毀，王男昏迷於車內，警消救治送醫治療中，經警方對他進行酒測值高達1.2，研判是酒駕肇事，案情正由警方進一步調查中。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於25日4時15分接獲民眾報案，崇文街與永安街口有車輛翻覆，有人受傷，立即派遣第二大隊第二分隊救護車與救助器材車前往搶救，現場凌亂不堪，赫然是小客車衝撞民宅，圍牆翻覆，圍牆磚塊崩落，盆栽倒下七零八落，一片狼藉。

車內駕駛座有1名男子卡住，昏迷不醒，消防員利用枕木、空心磚，將車體固定架高後，爬入車內，將受困人員以頸圈固定後，再用長背板固定救出，檢測男子昏迷指數8，意識模糊，送醫院急救，生命跡象還算穩定。

警方調查，駕駛是27歲王姓男子，於24日晚上與朋友喝酒歡敘後，獨自駕車返家，在永安街、崇文街口附近的轉彎處撞向永安街的民宅，轟然一聲的巨大撞擊聲，把年約60歲的屋主嚇得魂飛魄散，從睡夢中驚醒，對王男抽血進行酒測，酒測值高達1.2，王男尚在醫院就醫中，詳細案情有待進一步調查釐清。

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(中時 )

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