富宇包場「如果兒童劇團」親子劇迎接FUN暑假

2018年06月25日 10:29 中時 盧金足

富宇建設協理周燕槿說，互動式兒童劇大獲成功，後續活動還會更精彩。（盧金足翻攝）

富宇建設包場兒童劇，今年首度選擇加入互動元素的親子劇碼，吸引逾千名住戶參與。（盧金足翻攝）

富宇建設與如果兒童劇團合作，在台中市中山堂包場，演出互動式親子劇《醜小鴨與灰姑娘》和住戶同樂，改寫安徒生與格林童話的人物故事，加上融入劇情的表演方式、豐富好玩的橋段，讓住戶們透過遊戲、表演和競賽等方式參與劇情發展，打破舞台和觀眾席的界線，寓教於樂，全場上千人嗨翻天。

迎接暑假來臨，富宇建設特別包場互動式親子劇，為暑期精彩活動揭開序幕，打破傳統框架的互動式橋段嗨翻全場住戶，小朋友玩得不亦樂乎，台上台下零距離。

富宇建設協理周燕槿說，重視家庭，為住戶打造幸福生活一直是富宇從事社造的初衷，包場兒童劇與住戶共賞的活動行之有年，今年首度選擇加入互動元素的親子劇碼，吸引逾千名住戶參與。

「演出過程無冷場，大人與小孩踴躍參與的程度，也是富宇家族近年兒童劇活動迴響最大、盛況空前的一次！」周燕槿表示，互動式兒童劇大獲成功，後續活動即將展開。

發揮「影」響力！富宇暑假期間，加碼在富宇社區及接待中心推出兩梯次的「豐富一夏－手機拍片體驗營」，及與亞太影展合作「夏日映像－ 亞太x FFIFA獨立電影巡迴展」，獨立電影放映場次逾十場，還能與導演面對面交流。

(中時 )