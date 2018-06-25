影》悲情！他當英雄的機會 竟被球場喇叭毀掉

2018年06月25日 10:37 中時電子報 蔡銘仁

Who knew you could have too much launch angle? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/rVAR8YimLJ — Cut4 (@Cut4) 2018年6月24日

洋基今(25日)跟光芒鏖戰12局，以6比7苦吞3連敗遭橫掃，但其實他們一度有機會贏球，幸運之神卻開了個大玩笑，9上C.弗雷塞(Clint Frazier)上場代打，擊出強勁飛球直朝左外野而去，頗有全壘打的氣勢，孰料，球竟打中球場上方的喇叭，結果變成平凡的內野上空小飛球。

洋基系列賽前2戰都吞敗，這場再輸，將慘遭橫掃，他們自然不願看見這樣的結果，打完前8局，和光芒戰成6比6平手。9上，洋基讓弗雷塞取代尼爾華克(Neil Walker)上陣，他面對光芒中繼紐諾(Vidal Nuño)，逮中內角滑球出手。

看球的飛行速度及球棒打中球發出的聲響，弗雷塞有機會一棒打破平手僵局。攝影機原本把鏡頭拉到左外野，沒想到球飛到一半，正中球場上方的喇叭，從內外野交界處的上空落下，光芒游擊手黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechacarria)將球接進手套。

按規定，這顆打到喇叭的球，仍屬於有效的界內球；黑契瓦瑞亞將它接住，裁判高舉右手判定出局，弗雷塞只能摸摸鼻子走回休息室。弗雷塞直言運氣很背，他當下壓根不知道打中喇叭，以為已經出去了，「那球肯定是全壘打，應該至少有距離335英呎左右，卻被沒收了。」

洋基總教練波恩(Aaron Boone)提出疑問，不懂為何會把喇叭裝在界內區，這有點令人困惑，但他們也只能接受結果。洋基錯失這次超前機會，最後鏖戰到延長12下，遭光芒菜鳥包爾(Jake Bauer)轟出再見陽春炮輸球，還傷了捕手桑契斯(Gary Sanchez)，運氣差到極點。

(中時電子報)