北門錦湖國小雨水貯留系統觀摩 儲水兼防洪

台南市北門區錦湖國小透過舊有蓄水池改造及新建置的貯留桶，總共可蓄積將近75公噸的雨水，是南部地區最大的雨水貯留設施，25日南區水資源局在校舉辦推廣觀摩。（莊曜聰攝）

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近年氣候變化劇烈，降雨季節較之前更不明顯，因此如何儲存利用有限又不可預期的雨水，將其轉化為替代性水源就成為一個重要課題，經濟部水利署南區水資源局25日在台南市北門區錦湖國小舉辦雨水貯留節水技術推廣觀摩，並結合環境教育，分享節水案例，該校的雨水貯留系統也是南部最大，不僅能儲水還有防洪效果，一舉兩得。

行政院前瞻基礎建設計畫的水環境建設中，納入「雨水貯留系統建設」，由經濟部水利署補助經費，協助輔導設置或由申請單位自行設計，錦湖國小的雨水貯留系統共有2座設施，一座為新建置共有9個貯留桶，另一座則是利用舊有的蓄水池再加以改造，加起來可貯留約75噸的水，儲水量相當可觀。

錦湖國小校長周志強表示，校內雨水貯留設施包含兩個流水量表，可以觀察並記錄用水狀況，另設置電磁閥調控，當雨水不足就自動切換為自來水，回收的水可用於澆花、沖廁及拖地之外，缺水時期可以供應附近社區居民應急用水，豪大雨時期還能分擔排水系統負擔，降低當地淹水機率，是一個小型滯洪池概念。

南水局副局長簡振源表示，雨水貯留設施不僅具有實質功能，更是節水示範的優質教材，藉由這次的觀摩活動讓相關機關、學校單位及學生實際觀摩彼此交流，傳達節水概念及環境保護教育理念。

(中時 )

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