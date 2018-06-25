直播盛行 教育部建議教小孩STAP四步驟使用網路

2018年06月25日 10:57 中時 林志成

現在是影音時代，在網路上觀看影片或是拍攝影片上傳到網路是許多孩子們的日常，而且網路直播平台也在近幾年如雨後春筍般地成立。暑假將至，教育部提醒家長應多關心孩子們網路使用的情況，並且教導他們以STAP四步驟正確使用網路。

STAP四步驟包括STOP、THINK、ASK、POST。STOP：在上傳文字、圖片或影音作品之前先停一下；THINK：想想看要上傳的內容是否會傷害自己或他人，甚至是否有可能觸犯法律；ASK：對於網路上的資訊或者自己想要發表的內容如果有疑慮可以先和師長討論；POST：做完前三個步驟後，再決定是否將文字、圖片或影音作品上傳網路。

現今孩子們常透過網路來觀看節目及影片，也使用影音軟體工具錄製影片，或是透過直播的方式來展現自我，教育部呼籲家長應教導孩子在展現自我的同時也要注意以下幾點事項：瞭解網路平台的設定、條款與規範；留意個人隱私，保護個人資料，也不侵犯他人隱私；注意個人言論，不傷害他人也不觸犯法律；同理心思考，直播前先仔細想一想；網路世界與現實世界一樣，都需要為自己的行為負責。

教育部呼籲家長在暑假期間應多多關心孩子的作息，利用假期多陪陪孩子，藉由陪伴瞭解孩子的網路世界，並隨時提醒孩子安全上網的注意事項，才能避免不當的網路使用行為發生。教育部製作了「你可以怎麼秀自己？」宣傳海報（https://eteacher.edu.tw/Posters.aspx），供各級學校及家長下載使用。

(中時 )