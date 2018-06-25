搶救台中火車站舊站前老樹 中市府設「樹木保護區」

台中車站舊站前廣場的老榕樹，台中市府建設局架設支撐架，樹下將設置木平台，保護樹木根部。（台中市府提供）

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台中市府推動「台中車站廣場(廣6)工程」，對木棉樹除了將其現地保留外，更加強棲地保護，營造良好生長環境。（台中市府提供）

台中車站舊站前廣場工程將於6月底完工，前廣場區域有2棵市府列管保護樹木，施工期間台中市政府建設局展開保護措施，就地保留老樹並改善棲地，並設置樹木保護區及專案管理人進行有效管制並定時澆灌，老樹生長狀況良好，未來樹下將設置木平台，保護樹木根部不受踩踏，預計6月底前完成改善。

由市府農業局列管的這2棵受保護的老樹，編號為0107003及0216004，分別是樹齡70年的榕樹及樹齡50年的木棉樹。

市府於2017年11月推動「台中車站廣場(廣6)工程」，對於這2棵列管的榕樹及木棉樹，除了將其現地保留外，更加強棲地保護，營造良好生長環境；施工期間要求工程單位對樹木進行保護措施，避免機具不慎碰撞老樹造成損傷，並設置「樹木保護區」及專案管理人。

建設局長黃玉霖指出，「樹木保護區」是在開發或營建工程時，畫定一個區域，區域內禁止或限制某些活動，以防止或減少對區內樹木的潛在傷害。

樹木保護區的設置範圍至少為樹木直徑的12倍，因老榕樹緊臨工區，導致保護區大小與形狀因為開發基地的因素而受限制。

為此，市府依據工區現況路型及可架設的範圍進行調整，清除榕樹根系土方移除堆置物，進行棲地改善，並依照台中市樹木保護委員會委員們的建議，在距離榕樹周圍3至5公尺處設置圍籬。

列管的木棉樹雖位於工區外圍，不在機具施工的動線上，市府同時進行至少5公尺距離的圍籬防護措施，在工程進行時，由具有樹木專業知識的技術人員擔任樹木保護區的專案管理人，進行管制並定時澆灌，2棵列管老樹均架設支撐架，未來樹下將設置木平台，保護樹木根部。

(中時 )

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