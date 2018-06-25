蔡總統：與理念相近國家對抗中國政治軍事威嚇

蔡英文總統25日出席台灣民主基金會15周年國際會議，蔡總統(見圖)全程用英文致詞指出，21世紀民主正在面臨退潮的危機，威權國家正在用銳實力影響我們的自由社會、削弱我們的民主，中國是反民主勢力，台灣不會走回頭路。 (陳怡誠攝)

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台灣民主基金會15周年，總統蔡英文出席並致詞。(圖片截取自中時電子報臉書)

蔡英文總統今表示，過去2年面對中國的壓力，試圖改變台灣的民主生活方式、壓縮台灣國際空間，若理念相近國家不願站在一起行動，這些反民主的力量就會擴散；唯有理念相近國家站在一起，才能對抗這些不受歡迎的經濟、政治或軍事的威嚇。

蔡總統今出席台灣民主基金會15周年國際會議。她致詞時表示，在柏林圍牆倒塌、蘇聯解體後，冷戰的結束加速國際政治學者杭亭頓（Samuel Huntington）所稱的「第三波民主化」，來自東歐、中南美洲、亞洲和非洲的人民擁抱民主自由和人權，當然也包括台灣。

蔡總統指出，30年前台灣解嚴後，實行自由選舉，擁有包含言論、媒體自由，今天台灣已被視為是全球最有活力的民主政體之一，有全亞洲最自由的媒體。

蔡總統說，就如多數民主國家，民主轉型並不容易也不總是和平，在追求民主的路上，不能忘記那些被起訴和受苦的人民，這些歷史提醒大家不要忘記「轉型正義」，「我們要與過去和解並一起往前走」。

蔡總統說，台灣的民主依舊很年輕，民主代表互相尊重不同意見，也代表找到一個理解彼此不同的方式，並建立對話的共識，大家才能一起往前走。

不過，蔡總統指出，根據「自由之家」的2018年自由度報告，今年是全球自由度連續第12年下降。我們共有的價值如法治、言論自由和人權在全球各地受到挑戰。在世界若干地區，民主正被民粹和恐怖主義所侵蝕。

蔡總統表示，根據美國國家民主基金會近期發布報告稱，獨裁政權正使用「銳實力」，利用我們自由開放的社會來推動其他議程，控制審查資訊，並破壞我們的民主政體。

蔡總統說，「我們要傳遞什麼價值給下一代，是取決在我們，如何確保民主不僅生存下來而且奮鬥不懈，台灣正在這場戰役的前線，戰役也在澳洲、美國和其他國家展開。」

蔡總統強調，過去2年，我們面對來自中國逐漸增加的壓力，試圖改變台灣的民主生活方式，及壓縮台灣國際空間，若理念相近國家不站在一起，這些反民主的力量就會擴散出去。唯有理念相近國家站在一起，才能對抗這些不受歡迎的經濟、政治或軍事的威嚇，才得以捍衛我們希望小心維護的價值。

蔡總統說，「恆久警惕乃自由的代價」，這句話現在較以往更有意義。我們只有共同行動，才能確保民主繼續形塑我們未來的世界。歷史趨勢並非都有利於民主的前進。但在臺灣，民主倒退不是選項。

(中時 )

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