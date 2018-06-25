華山分屍》遺體雙乳找到了！ 竟是兇嫌帶回家泡腐劑

2018年06月25日 10:48 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 陳鴻偉 、中國時報記者/

華山分屍案重大進展！檢警21日在陳嫌住處冰箱發現死者雙乳。(中時資料照)

(11：09 更新內容)台北市華山分屍案，兇嫌陳伯謙殺害分屍高姓女學員，並分屍七大袋棄置陽明山區，陳嫌坦承犯行後，警方在陽明山與金山一帶先後尋獲屍袋，唯獨雙乳不見蹤影。今(25)日傳出警方已在陳嫌大同區住家找到，陳嫌用類似防腐劑的材料封存雙乳，再將它包進袋子放在自己臥室中。

陳嫌、高女以及其他友人本月1日在小木屋喝酒聊天，高女不勝酒力與陳嫌獨留屋內，陳嫌欲性侵高女不成，竟出手被掐死對方，還分屍棄置陽明山區。高女家屬向警方通報，調查發現陳嫌涉有重嫌，17日晚帶回陳嫌釐清案情，18日凌晨坦承犯行，警方開始搜山，並陸續尋回屍袋。台北地檢署與法醫19日下午相驗將死者遺體拼湊，才發現遺體的雙乳遭到平整割下。

由於陳嫌不願吐實，檢警上周不斷尋找遭陳割下的死者雙乳，為此多次搜索現已拆除的小木屋周遭檢警21日通知陳嫌妻子到案說明，並再度搜索兩人於大同區住處屋內，當時帶回關鍵證物。

檢警當時帶回的證物就是死者消失的雙乳，被兇嫌放在住處，據指出，被切下的雙乳是以防腐劑材質的粉狀物包覆，再密封到袋子裡，陳嫌為何特意如此保存，還拿回家中藏放，檢警正進一步釐清中。

(中時電子報)