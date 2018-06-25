游淑慧痛批吳茂昆拔管後一走了之 讓台大在國際丟臉

前教育部長吳茂昆上任短短40天即下台。(本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

前教育部長吳茂昆上任短短40天就下台走人，這也被民眾嘲諷根本就是為拔管而生的教育部長，吳茂昆拔管任務達成後就下台，導致台大至今仍未有正式校長，這也讓國民黨議員參選人游淑慧在臉書上痛批，「台大現在正在主辦國際校長會議，但台大卻沒有校長，許多國際知名大學校長都在台北討論這件事，教育部還想瞞天過海低調處理，真的丟臉」。

游淑慧在臉書上貼文表示「拔管」揚名國際-丟臉丟到全世界，主因是台大在6月24日-6月27日主辦「國際校長會議」，這場國際盛事就跟「世大運」一樣的等級。游提到這場會議包括國際間30位知名大學校長及一百多名代表將齊聚台北、台大參加論壇，但主辦學校「沒有校長」，而台灣教育界主管機關也沒部長，本該是台大盛事的國際校長會議，被台大和教育部搞的異常低調，幾乎無人知曉。

游淑慧更指出，台灣拔管的事件也在昨晚國際知名大學校長齊聚一堂的情況之下，被議論紛紛；據其中一位與會人士表示，許多校長都不認同台灣政府介入大學自治的處理方式。一向高喊要走入國際的民進黨，這下真的揚名國際了！

最後他也反問台大學生、家長、老師及校友，這樣被政治力惡整的台大到底會何去何從？變成什麼模樣？你們真的不在乎嗎？

(中時電子報)

文章來源：游淑慧 臉書

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