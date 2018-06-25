釣魚起爭執開槍洩憤 遭判刑5年6月定讞

游男3年前因釣魚與鍾男起爭執，他憤而開槍射擊鍾男的自小客車，二審改認定游男有不確定殺人故意，改依殺人未遂罪將他判刑5年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。(示意圖/達志影像)

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屏東游姓男子3年前因釣魚拋竿與鍾姓男子起爭執，離開後他憤而持槍朝鍾男所駕駛的小客車射擊，但未射中鍾男，一審認為只構成恐嚇罪判刑10月，但二審改認定游男有不確定殺人故意，改依殺人未遂罪將他判刑5年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，2015年12月25日晚上8點，游男在屏東縣新園鄉鹽埔漁港防波提處釣魚，他因拋竿問題與同在旁邊釣魚的鍾男起爭執後，他先開車離開，隨後帶著一把改造手槍騎機車前來，恐嚇鍾男「不要讓我碰到，不然讓你死」，然後對空鳴槍後離開。

之後，游男不滿鍾男開車離開超越他騎車的機車，在對方駕車迴轉時，持槍朝鍾的小客車射擊，子彈未打中後，他又不斷地朝汽車駕駛座方向射擊，共對汽車開槍3次，但未擊中鍾男，只造成汽車的引擎蓋脫漆凹陷，案發後警方據報循線逮獲游男。

屏東地院依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，將游男判刑3年2月（他上訴二審後撤回已確定），他朝鍾的汽車連開3槍部分，法官認定只構成恐嚇危害安全罪，考量他與被害人達成和解，獲得對原諒，將他判處有期徒刑10月。

高雄高分院認為，游男近距離持改造手槍朝鍾男駕駛的汽車駕駛座方向射擊，依日常生活的經驗法則，客觀上可預見死亡結果的高度可能，有殺人的不確定故意，將他改依殺人未遂罪判刑5年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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