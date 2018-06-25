靜宜大學「西文多元文化教學」網站開啟嶄新視野提升國際移動力

2018年06月25日 11:16 中時 陳世宗

「西文多元文化教學」網站，並透過學習反思，瞭解各國文化與其差異，提升國際移動力！（陳世宗攝）

靜宜大學為增進國人對拉丁美洲與西班牙的認識，「寰宇外語教育學士學位學程」主任何國世與團隊成員建置「西文多元文化教學」網站(culspain.pu.edu.tw)；鼓勵民眾利用線上資料重複練習，在交流與討論中，將西文學習推向世界各地。該網站建置約一年使用者已超過萬人，為教學注入創新活力，以自主學習，開啟嶄新視野！

台灣知名的西語研究專家何國世說，拉丁美洲是台灣外交重鎮，但對國人而言，資訊相對缺乏，靜宜大學利用西文優勢與教育部提供的資源，建置「西文多元文化教學」網站，提供相關國家的地理、物產、文化、風俗、建築、藝術、節慶及美食等豐富內容。

何國世指出，該網站以「自主學習」為核心，透過課程、影片及音樂等資源，貼近使用者需求，有系統地介紹西班牙及拉丁美洲文化，與大眾共享、共用與交流；期望能增進學習興趣，並透過學習反思，瞭解各國文化與其差異，提升國際移動力！

靜宜大學兼任教師黃悅華指出，網站每週規劃文化、風俗、建築、節慶及美食等精采主題，邀請何國世主任等專家親自講授《西班牙文化導覽》、《在地球彼端-拉丁美洲》等課程，同時免費提供自編PowerPoint簡報檔案、影片及各項實用資訊與連結。

協助建置網頁內容的西文碩一熊翊婷說，網站設有「議題論壇」區，在討論與交流中，達成學習目標。若有學習疑問，可線上請益，老師、助教群及同儕間，也相互腦力激盪，並可藉由線上考試及視訊互動討論區，瞭解學習狀況。

西文系大二莊珞琪表示，「西文多元文化教學」網站，輔助課堂所學，以影片、PPT簡介等不同學習形式，深入瞭解拉丁美洲及西班牙等歷史、政經、節慶及旅遊等資訊，獲得很多課外常識。忠明高中學生何宜芳說，從「西文多元文化教學」網站，認識與瞭解西班牙及拉丁美洲的人文風俗及地理物產等知識，對準備大學甄試助益良多。

「寰宇外語教育學士學位學程」大三莊敏君表示，因系上規劃「西班牙語」選修課程，開啟對西語系國家的概念。除課堂所學，網站帶來了多元進修管道，學習更有畫面與記憶，也獲得更多的樂趣！

網站中的「學習補給站」，提供關於藝術、人文、經貿等的西文重要資訊，受用不盡；「小試身手」的功能豐富齊全，除瞭解學習成效，更讓她勇於不斷自我挑戰。並建議增設「西語國家即時新聞」，讓學習者有更不同的收穫。

(中時 )