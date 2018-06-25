188箱私菸丟包沙灘上 海巡擴大追查私梟

2018年06月25日 11:24 中時 張穎齊

海巡隊在新北市貢寮區鹽寮沙灘發現有188箱又47條的香菸被丟包，隨即運回隊部，並擴大追查私梟行蹤。（張穎齊翻攝）

海巡隊在新北市貢寮區鹽寮沙灘發現的私菸。（張穎齊翻攝）

海巡署北部分署第二巡防區指揮部昨（24）日晚間10時許，發現近岸有可疑的船隻，於是聯絡各相關單位前往查緝，卻在新北市貢寮區鹽寮沙灘發現有188箱又47條的香菸被丟包，埋伏多時也不見私梟出面接貨，目前正循線擴大追查可疑船隻以及幕後貨主。

海巡署北部分署第二巡防區指揮部24日晚間10時40分，運用雷達科技發現彭佳嶼海域有2艘形跡可疑的船隻，隨即統合第二岸巡隊、澳底海巡隊、基隆海巡隊、基隆查緝隊、台北查緝隊、基隆市警察局第一分局偵查隊、基隆市刑大婦幼隊及基隆市刑大科技偵查隊等單位，前往追緝。

據悉，海巡隊派出巡防艇尾隨2艘可疑漁船20浬左右，但因為不讓漁船發現，而須保持距離，卻在鹽寮海域附近不慎追丟，隨後在鹽寮沙灘上發現188箱又47條的私菸，海巡隊與警方在現場守株待兔，等待私梟出面接貨，但疑因私梟已察覺私菸被鎖定，而遲遲沒有現蹤，海巡隊只好花數小時將私菸運回海巡隊部。

海巡隊指出，目前正擴大巡線調查可疑的漁船，並追查母船及幕後貨主，全案將依違反「菸酒管理法」函送主管機關裁處。

第二岸巡隊呼籲，私梟為貪圖不法暴利，加以轉賣牟取非法利益，戕害國人健康及民生經濟甚鉅，為維護海岸安全，海巡隊積極布建偵防，成功防堵走私入境，另為維護國人身心健康，籲請民眾若有發現不法，可利用海巡署「118」免付費報案電話提供相關線索，全民共同杜絕不法情事，創造祥和治安環境。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )