國民黨29區競選總部授證 侯友宜向同志信心喊話

侯友宜25日向黨內同志信心喊話，他是正派的人。（葉德正攝）

友善列印
中時

國民黨新北市黨部25日舉行侯友宜29區競選總部授證儀式，面對近來民進黨猛攻文大宿舍等爭議，引發部分同黨同志質疑，侯友宜向所有人信心喊話表示，他在藍綠長官下擔任過14個職務，經嚴格能力、品格操守檢驗，他用一生人格向同黨同志保證，他絕對正派，他也向對手喊話，他是見過地獄死不了的人，不會因人家噴一口口水就害怕，有本事衝著侯友宜來。

今日上午包括29區總幹事主委團長到場力挺，周錫瑋人馬蔡家福等人也都到場，展現藍營團結氣勢。

侯友宜在一一授證後致詞時，先向在場所有人深深一鞠躬，他說，感謝在座兄弟姊妹站出來挺他，他過去打過無數場槍戰、破獲許多刑案，不是他厲害，而是有許多團隊幫助他，這次是他人生踏上政治舞台第一戰，需要更多力量站出來幫他，有這麼多好友幫他打選戰，他非常感動。

侯友宜說，他從事公職到選舉，就是希望能夠帶給大家正向能量，他出來選舉從來不會惡意批評抹黑，選舉是君子之爭， 選舉過程不要造成更多的對立。

侯友宜強調，他一生走過來，從警察到現在，所有做過的事都問心無愧，一步一腳印，經過品格與操守檢驗，不管是民進黨老長官或是其他人，都知道他是怎樣的人，他做過14個職位，可用一生保證他一路走來就是正派。

侯友宜說， 他是見過地獄、幾次死不了的人，不會因為人家吐口水就害怕，有本事衝著侯友宜來，他是光明磊落的漢子， 他願用人生給大家承諾，侯友宜就是說到做得，選舉是要選一個標竿，不是選烏魯木齊（亂七八糟）的人，「現在要起風了」。

(中時 )

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