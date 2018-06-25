柯P怨小英被太后太子掌控？王金平：談的內容不便多說

前立法院長王金平（楊佳穎攝）

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中時
楊佳穎

台北市長柯文哲日前拜會前立法院長、國民黨立委王金平，並傳出柯在會中形容「小英現在是被太后（陳菊）、太子（新潮流）掌控」，也再度表明「沒選上就回去當醫生」。對此，王金平25日上午受訪直言「跟他談的內容不便多說」，但兩人談得很愉快，自己也提醒柯文哲一定要建立信用，讓人家能信任。

王金平指出，這是兩人第二次正式面見，柯文哲主要是來請益過去如何處理立法院的重大事情。王金平則提點，首先一定要建立信用，像自己能被所有委員信任、講任何話都能實現，要協調各種法案或議程才能順利達成。

王金平進一步說，基於信任感的背景下，處理、協調事務時也要秉持尊重的態度，無論對方代表哪個黨、黨團，不分大小黨、在野及執政都要給予尊重，並包容不一樣的聲音、主張及理念。

王金平接著說，最後則要採納參與協調者所有最好的意見，歸納出協商結論，才能讓大家信服，背後也不會有怨言，並讓大家喜歡配合完成立法程序，「我想他主要把這些記錄回去，就是彼此間要互相學習的地方，其他沒有在談什麼事情」。

至於在民進黨自提人選後，柯文哲是否處境尷尬？王金平則回「這我不清楚」，反正兩人談得很愉快，「他也很清楚我一定會盡全力支持丁守中，他有這認知」，且過去兩人也有一次會談經驗，一談就2個多小時，柯文哲沒有特別要求什麼，也深知自己的立場。

媒體追問，柯文哲是否稱沒選上就回去當醫生？王金平說，「這要自己去請教他」。

(中時 )

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