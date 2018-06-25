帥哥輸了！長相普通的男人精子最優

精子示意圖（中時資料照/吳敏菁攝）

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中時電子報
女性擇偶，除了看對方財力，還看外表，但精子好不好，很難判斷。（達志影像／shutterstock提供）

許多女性擇偶除看對方學歷、家勢、財力外，還看外表，但精子好不好，不知如何判斷。美國《男性健康》雜誌最近整理出一個擁有優秀精子的男人，具備的7項外表特徵及生活習慣，包括沒有大肚子、長相普通、嗓音不低沈、愛穿寬鬆衣褲、愛吃深海魚、有運動習慣及少用塑膠容器，供女性參考。

《元氣網》今根據美國《男性健康》雜誌報導，基於優生學，很多人慎重挑選伴侶，甚至特地透過手術挑選優良的卵子和精子受孕，精子優良與否，可從外表上看的出來，該報導並整理出擁有優秀精子的男人，具備的7項外表特徵和生活習慣。如下:

1.沒有大肚子：科學家推測是體重過重、腹部脂肪太多，可能會干擾性激素正常釋放，影響精子生產和發育。

2.長相普通：科學家指出男性在精液產生方面消耗資源較多，在吸引異性的第二性徵上投注自然就減少。

3.嗓音不低沉：面部和嗓音具男子氣概，體內睪固酮含量較高，卻反而讓男性精子數量較低。睪固酮（雄性激素）雖然對精子產生和發育很重要，但過高反而會抑制精子生成。

4.愛穿寬鬆衣褲：穿寬鬆內褲不會讓陰囊溫度過高，能提高精液質量。

5.愛吃深海魚：魚類尤其是深海魚含有豐富Omega-3脂肪酸，有益精子健康。

6.有運動習慣：每週進行15小時以上中高強度運動的男性，比運動少的人精子同度高73％，經常進行鍛鍊可防止自由基損傷精子細胞。

7.少用塑膠容器：塑膠容器在微波爐加熱會釋放有害物質雙酚A（BPA），對精子有破壞作用。

(中時電子報)

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