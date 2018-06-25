戒酒難! 男自承：酒駕被逮次數 10隻手指頭都不夠數

劉男罹患酒精成癮酒後照騎車，自嘲被取締次數10隻手指頭都不夠數。(郭韋綺翻攝)

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劉男罹患酒精成癮酒後照騎車，自嘲被取締次數10隻手指頭都不夠數。(郭韋綺翻攝)

49歲劉姓男子日前滿身酒氣騎機車未戴安全帽遭警攔查，員警詢問他是否酒後上路，劉男醉醺醺一副無所謂跟員警回說「嘸免管我喝什麼，反正攏測不過啦」，還說自己酒駕被逮的次數十隻手指頭都數不完，經員警酒測，酒測值果然高達1.07毫克，一查這已是他今年第4次酒駕被逮，全案訊後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，楠梓分局警備隊隊長紀淑如、巡佐李崇雄22日下午執行巡邏勤務時，在藍昌路攔査騎車未載安全帽的劉姓男子，聞到他身上有濃濃酒味，員警詢問劉男有無喝酒、喝什麼酒？並要求配合執行酒測，劉男雖然態度配合但無奈說「反正一定都測不過」經呼氣酒測值超標達1.07毫克。

劉男向警方說，自己罹患酒癮沒喝酒真的很難受，天天從早上就開始喝而且不限任何酒類，因為平時四處打零工，一定要騎車，只好做到哪喝到哪，所以會遭取締一點也不意外，「每次測都超標」，劉男還自嘲酒駕遭警取締次數10隻手指頭也不夠數。

經警方了解，劉男半年來就被抓到4次酒駕，每次洒測值都超過1.0毫克以上，若加上之前洒後騎車遭罰次數，絕對超過10次以上，劉男對酒精成癮應該前往就醫治療，心存僥倖酒後騎車屢遭取締的行為實在不可取，訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

(中時 )

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