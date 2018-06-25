向威廉王子點頭哈腰？梅伊行禮怪姿勢成笑柄

2018年06月25日 11:39 中時電子報 蔡萱

被富比世雜誌評為世界上第8名最有權勢的英國首相梅伊，近來被因為和威廉王子行禮的方式成為笑柄。做為一國首相的梅伊22日與威廉王子一起出席開幕活動，她在與威廉見面握手時，用怪異且過分禮貌的方式向王子行屈膝禮。外界紛紛對此嘲諷梅伊是在對威廉點頭哈腰，或是這個姿勢「令人困惑、尷尬」，甚至有媒體直指「梅伊像封建奴隸般」。

英國首相梅伊22日出席諾丁漢新建的國防與國家康復中心開幕活動，同場遇上了英國王位繼承人第2順位的劍橋公爵威廉王子。兩人一見面握手時，梅伊搶先將右腳膝蓋放在左腳膝蓋後方，且蹲得不同於大部分人、異常的低來向威廉行禮。

這個行禮成為了整場活動最受外界矚目的焦點，首先曝光這張照片的美國記者沃爾德（Green Wald）就在推特上說：「成年人繼續以一副嚴肅的面孔沈溺於這一切，真的令人困惑和尷尬」，底下的留言甚至討論起了君主制存在的必要。

不少網友毒舌留言梅伊看起來像是「一隻在禱告的螳螂」或是「爬樓梯的馬」，更引發了討論稱「為什麼要對一群人只是在基因上贏了樂透的人行禮」、「當王室仍然存在時，人們要怎麼樣才能平等？」，或是「這動作看起來很可悲」。

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while 😂 pic.twitter.com/yYyZO3cUEG — A (@iamamoum) June 22, 2018

The Prime Minister of the United Kingdom, Theresa May, meets the His Royal Highness The Duke of Cambridge, Prince William. How adult human beings continue to indulge all this with a straight face is truly baffling. And embarrassing. pic.twitter.com/BIL5WuObNH — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 22, 2018

但也有網友表示「梅伊此舉只是基本禮貌和禮儀」、「很平常的梅伊作法」，或是「王室每年也為英國了賺很多錢」，「英國作為少數世上仍有王室的國家很難得」。

對此王室發言人表示，雖然通常對王室成員的禮節是行屈膝禮或鞠躬，尤其是對女王，但要不要行禮完全出自於個人選擇，王室成員並沒有期待他人會這麼做。至於首相對王室成員該行什麼禮，並沒有特別的規則。

其實這也不是梅伊第一次向皇室成員行屈膝禮時蹲得那麼低，過去她在向劍橋公爵夫人凱薩琳以及女王行禮時都蹲得很低，但不少網友對此都紛紛表示梅伊的動作十分搞笑且詭異。

雖然說梅伊這樣行屈膝禮是種尊敬及禮貌，但其實技術上這是錯誤的，據禮儀聖經德倍禮（Debrett's）的說法，與王室成員打招呼，應該要用一個簡潔有力的點頭來示意。

德倍禮中也表示：「雖然十分低的屈膝禮通常表示著好意，但這種做法最好還是留給業餘的舞台劇表演，不然會成為王室的笑柄」。

(中時電子報)