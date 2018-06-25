向威廉王子點頭哈腰？梅伊行禮怪姿勢成笑柄

梅伊與威廉王子一起出席康復中心的開幕活動。(圖/路透)

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中時電子報

被富比世雜誌評為世界上第8名最有權勢的英國首相梅伊，近來被因為和威廉王子行禮的方式成為笑柄。做為一國首相的梅伊22日與威廉王子一起出席開幕活動，她在與威廉見面握手時，用怪異且過分禮貌的方式向王子行屈膝禮。外界紛紛對此嘲諷梅伊是在對威廉點頭哈腰，或是這個姿勢「令人困惑、尷尬」，甚至有媒體直指「梅伊像封建奴隸般」。

英國首相梅伊22日出席諾丁漢新建的國防與國家康復中心開幕活動，同場遇上了英國王位繼承人第2順位的劍橋公爵威廉王子。兩人一見面握手時，梅伊搶先將右腳膝蓋放在左腳膝蓋後方，且蹲得不同於大部分人、異常的低來向威廉行禮。

這個行禮成為了整場活動最受外界矚目的焦點，首先曝光這張照片的美國記者沃爾德（Green Wald）就在推特上說：「成年人繼續以一副嚴肅的面孔沈溺於這一切，真的令人困惑和尷尬」，底下的留言甚至討論起了君主制存在的必要。

不少網友毒舌留言梅伊看起來像是「一隻在禱告的螳螂」或是「爬樓梯的馬」，更引發了討論稱「為什麼要對一群人只是在基因上贏了樂透的人行禮」、「當王室仍然存在時，人們要怎麼樣才能平等？」，或是「這動作看起來很可悲」。

但也有網友表示「梅伊此舉只是基本禮貌和禮儀」、「很平常的梅伊作法」，或是「王室每年也為英國了賺很多錢」，「英國作為少數世上仍有王室的國家很難得」。

對此王室發言人表示，雖然通常對王室成員的禮節是行屈膝禮或鞠躬，尤其是對女王，但要不要行禮完全出自於個人選擇，王室成員並沒有期待他人會這麼做。至於首相對王室成員該行什麼禮，並沒有特別的規則。

其實這也不是梅伊第一次向皇室成員行屈膝禮時蹲得那麼低，過去她在向劍橋公爵夫人凱薩琳以及女王行禮時都蹲得很低，但不少網友對此都紛紛表示梅伊的動作十分搞笑且詭異。

雖然說梅伊這樣行屈膝禮是種尊敬及禮貌，但其實技術上這是錯誤的，據禮儀聖經德倍禮（Debrett's）的說法，與王室成員打招呼，應該要用一個簡潔有力的點頭來示意。

德倍禮中也表示：「雖然十分低的屈膝禮通常表示著好意，但這種做法最好還是留給業餘的舞台劇表演，不然會成為王室的笑柄」。

(中時電子報)

文章來源：Theresa May greets Prince William with awkwardly low curtsy during visit to new rehab centre

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