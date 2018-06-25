吃不胖？美研究：瘦子沒說的5個飲食關鍵

吃不胖？美研究：原來瘦子偷藏了5種飲食習慣。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

易胖體質的人總是很羨慕，為何有些人怎麼吃都吃不胖，其實不是因為他們吃不胖，美國研究指出，包括進食時間、進食頻率、三餐豐富度以及用餐時的咀嚼程度等，都會影響BMI、體脂率，也是造成身材胖瘦的關鍵因素！

早安健康報導，美國羅馬林達大學針對5萬名30歲以上的民眾，進行一項長達7年的追蹤報告，整理出可能符合最多人體質的減肥飲食重點，發現瘦子都有下列這5種飲食習慣：

1. 一天只吃兩餐

比起一天三餐正常吃的民眾，研究發現一天只吃兩餐者，其平均BMI低了2.9%，一天只吃一餐者則低了3.5%；但並不是在一餐或兩餐中暴飲暴食，而是間接減少食量，但還是要在一或兩餐中達到飲食均衡。

2. 夜間斷食超過18小時

許多減肥人士提倡，晚餐與隔日早餐間隔12小時能有效減肥，這次研究發現，如果把這兩餐之間的斷食時間拉大到18小時，BMI可明顯下降。以早上七點用早餐為例，前一天可能要在下午1點前吃完午餐，晚餐可能只吃極低熱量、極少量甚至不吃。

3. 養成吃早餐的習慣

有確實吃早餐者，其BMI較沒有吃早餐而挨餓者低了2.9%，顯示有吃早餐習慣者比沒有吃早餐習慣者容易瘦。

4. 早餐最豐盛

比較三餐豐盛度後，研究團隊發現，早餐較其他兩餐豐盛者，BMI比起遵守傳統飲食習慣，晚餐最豐盛的民眾低了3.8%。

5. 細嚼慢嚥

用餐時仔細咀嚼者其體脂率較低。專家認為，這是因為咀嚼時腦部的飽食中樞受到刺激，民眾自然就不會吃進太多食物。

(中時電子報)

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