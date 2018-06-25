11名逃逸移工藏民宅 3對情侶夫妻帶男嬰宛如印尼村

桃園市專勤隊日前在中壢一處民宅查獲11名印尼籍失聯移工，裡頭有孕婦、情侶、夫妻、男嬰和通緝犯。（蔡依珍翻攝）

友善列印
中時

桃園市專勤隊日前在中壢一處民宅查獲11名印尼籍失聯移工，裡頭不但有3對情侶，其中1女已懷有8個月大身孕，還有1對夫妻跟9個月大的男嬰，宛如小型「印尼村」，現場還查獲一名通緝犯，一度持刀拒捕，專勤隊將持毒3人送辦，並將其他4對男女和男嬰遣返印尼。

桃園市專勤隊接獲線報，21日下午突擊中壢一處民宅，當場查獲7男4女的印尼籍失聯移工，調查發現，其中一對是夫妻，阿東跟安娜在印尼結婚後，分別來台當船員和看護工，不久2人即逃逸、會合，在新竹生下男嬰，如今已9個月大。

另有3對男女都是失聯期間日久生情，成為情侶，杜娜莉更已懷有8個月身孕，4對都是由男移工四處到工地打零工、綁鐵，女移工則在家分工煮飯、洗衣，宛如小型「印尼村」，8大1小被逮後，專勤隊將以「子隨母行、一併遣返」原則，待母子的旅行文件辦妥後，遣返回印尼。

專勤隊清查其他3名男移工身分時，驚見其中1人究古是因傷害案被澎湖地檢署發布通緝的通緝犯，究古發現東窗事發，一度持刀拒捕，所幸仍被到場協助的轄區優勢警力制伏，究古和歐力、達索3人身上還起出毒品、吸食器等，將3人移送桃園地檢署偵辦，究古隨即被發監執行，歐力和達索則被專勤隊收容，並追查幕後非法雇主。

(中時 )

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