華山分屍案》凶嫌女友人涉咬警嗆聲 妨害公務起訴

2018年06月25日 12:20 中時 陳志賢

37歲射箭教練陳伯謙，涉嫌將高姓女學員殺害並分屍，警方日前到華山大草原逮捕陳嫌時，陳嫌的羅姓女性友人，竟當場竟當場咬傷警方手臂，並比出中指囂張嗆警「警察不是很囂掰」、「X你媽」，羅女被依妨害公務罪送辦，由於羅女事後認罪，台北地檢署25日依妨害公務罪嫌起訴羅女，並聲請簡易判決。

新北市新店區30歲高姓女子上月底赴陳嫌在華山大草原小木屋時，因陳嫌欲性侵高女遭拒，陳涉嫌將高女殺害並分屍。

6月19日晚間10時，警方到陳嫌小木屋抓人時，陳嫌的羅姓女子等2名友人在現場，其中羅女因不滿警方將陳嫌帶走，竟當場攻擊警方，並囂張嗆警「警察不是很囂掰」、「X你媽」。

羅女反應非常激動，大聲斥責忠孝東路派出所長林俊燁等人，「你這是甚麼態度？」警方回應要找陳男，請她不要妨礙，接著問她是否喝了酒，羅女一聽大怒，立刻摔手機並怒吼「誰說我喝酒？」甚至比中指怒嗆「警察不是很囂掰？」、「X你媽！」，過程中還不斷拉扯、攻擊員警。

警方當場以現行犯逮捕羅女，並依妨害公務罪嫌將羅女移送台北地檢署。檢察官訊後，諭令羅女以3萬元交保。

檢方調查時，羅女認罪，並表示後悔，認為事證明確，今依妨害公務罪嫌起訴羅女，聲請簡易判決。

(中時 )