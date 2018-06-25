台中首創37項便民措施 林佳龍團隊獲議員肯定

民進黨籍市議員邱素貞（左三）等25日在市政總質詢時，肯定市長林佳龍團隊任期內推出37項首創便民措施、高達294項施政成績，獲得全國性第一名或重要獎項。（陳世宗攝）

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民進黨籍市議員邱素貞等25日在市政總質詢時，肯定市長林佳龍團隊任期內推出37項首創便民措施、高達294項施政成績，獲得全國性第一名或重要獎項。市長林佳龍強調，高齡化社會，市府照顧必須更全面；未來將再接再勵持續為民謀取服務。

台中市議會25日進行市政總質詢，市議員邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、陳淑華、張芬郁、曾朝榮肯定市長林佳龍上任後，市府共推出37項首創措施，包括托育一條龍、成立愛鄰守護隊等。

邱素貞說，選舉一到顛倒黑白事件層出不窮，謠傳市府取消老人健保補助，但其實並無取消是落實排富，調整1項，擴增9項福利，老人預算怎麼運用是公共政策，可以討論，但不應該訴諸民粹。

「高齡化社會，市府照顧必須更全面！」林佳龍指出，有些錯誤批評說市府砍掉老人健保補助，但並非如此是加強排富；市府持續補助「低收入戶」及「中低收入戶」，且認定放寬協助真正有需求民眾。

林佳龍表示，市府總預算增加10億元投入增設關懷據點，目前已設置約300多處，長青學苑也倍增，從400班增加至700多班，未來將增加至1000多班，日照中心以一區一區為目標持續設置中。

社會局長呂建德強調，105年台中老人福利預算總額46億，至107年老人福利預算已增加至56億；市府相信以多元福利取代一次性的現金補助，把經費投注在建構更完善的老人照顧服務，才是能真正照顧老人的長遠之道。

(中時 )

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