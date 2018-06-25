《全台最速報》波蘭0：3哥倫比亞 最先出局的種子隊

波蘭0：3哥倫比亞 最先出局的種子隊

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中時電子報
綜合報導

◎波蘭0：3哥倫比亞 最先出局的種子隊

世足賽小組賽第二輪最後一場比賽，H組的哥倫比亞以3比0擊敗波蘭，米納、法考、夸德拉多各踢進一球，J羅送出2次助攻，獲選此役最佳球員。波蘭2連敗，成為本屆第一支出局的種子隊，也是第一支被淘汰的歐洲球隊；哥倫比亞則為1勝1敗、積分3分，保住晉級希望。

◎日月潭九蛙露半隻嗆鼻孔 水淹棧道遊客泡腳樂

受滯留鋒面等因素影響，南投山區17日起天天下雨，日月潭蓄水持續進帳，五月底浮現在砂洲上的九蛙疊像，端午節重回水域，23日潭區蓄水率97.28%接近全滿，24、25日連續兩天水位漫過水蛙頭步道末端，許多遊客脫鞋泡腳，驚呼「蛙露半隻、棧道濯足經驗難得」！

◎社子島開發案將都審 居民踢館要柯P兌現政見

台北市長柯文哲上任後舉辦i-Voting，最後決議生態社子島開案案，但開發計畫在內政部卡了1年多，預計26日在內政部召開都市計畫審議委員會，社子島權益開發促進會25日會同數百人赴市府陳情，要求柯P兌現政見，負起政治責任；對此，柯文哲26日將赴內政部都委會審議社子島案，爭取委員支持加速解禁。

◎農夫為趕小鳥展創意 京劇臉譜變身稻草人

正值一期稻作收割尾聲，部分未採收的稻田，農民為趕小鳥而苦惱，雲林縣虎尾鎮甘姓農夫別出心裁，在竹篩上彩繪上京劇、布袋戲等生、末、淨、旦、丑等臉譜，掛上竹竿頭當稻草人，五顏六色及隨風飄逸的鬍子，成為美麗田野風景，吸引不少民眾自拍。

(中時電子報)

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