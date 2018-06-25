美防長本週訪陸 台海議題成熱點

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中時

大陸國防部發布消息，應大陸國務委員兼國防部長魏鳳和上將邀請，美國國防部長馬蒂斯將於6月26日至28日訪問中國。大陸國家和軍隊領導人將會見馬蒂斯，雙方將就兩國兩軍關係及共同關心的問題交換意見。馬蒂斯是川普政府第一位訪陸的國防部長。

陸國防部表示，發展健康穩定的中美兩軍關係符合中美雙方的共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方高度重視與美方發展軍事關係，希望美方與中方相向而行，共同努力使兩軍關係成為兩國關係的重要穩定因素。

陸美都尚未正式公佈馬蒂斯訪陸的具體行程安排。美聯社認為，他此訪將面對6個棘手問題，而這些將成為主要議題。首先是南海對抗，這可能是他與大陸官員磋商時的頭號議題。其次是朝鮮半島問題，「川金會」被視為大陸的重大勝利。陸朝最高領導人上周再次會面。對於北韓無核化是否有進展，馬蒂斯說沒看到，總統川普則聲稱已經開始。

「台灣問題也很棘手」，美聯社說，隨著美國加強與台灣當局的交流以及出售更多武器，大陸不滿美國與台灣接觸力度變大。馬蒂斯可能在大陸聽到更多和更有力的類似不滿聲音。還有川普宣佈組建太空部隊，並稱不想讓陸俄主導太空。這可能將成為馬蒂斯訪華時雙方探討的議題之一。此外，美國軍方剛發佈報告警告稱，大陸以及其他國家威脅美國的技術和軍事主導權。這些都有可能被提及。

香港《南華早報》評論，美防長將在陸美軍事關係「關鍵時刻」訪陸。陸美雙方都認識到加強溝通減緩在南海和台灣問題上緊張的必要性。

(中時 )

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