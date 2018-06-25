颱風季到來 中央與新北強化烏來防救災整備

2018年06月25日 12:15 中時電子報 吳家詮

颱風季來臨，新北市透過演練方式，教(引)導里民熟悉相關避災離災方式。（吳家詮翻攝）

三年前蘇迪勒颱風重創烏來地區，內政部與新北市政府今(25)日聯合至烏來區福山里活動中心進行今年颱風季防救災整備作業視導，並由內政部長葉俊榮及新北市副市長李四川，以及新北市政府消防、社會、原民、民政、工務、衛生、農業及警察等局與烏來區公所共同參加。

今天上午葉俊榮等人聽取烏來區長防救災整備作為、公路總局中和工務段復建工程簡報、通訊裝備展示、疏散避難安置收容演練及訪視當地派出所與消防分隊。

另透過演練方式，教(引)導里民熟悉相關避災離災方式。

李四川說，演練為的就是讓里民知道避災離災的重要性，相信多一份準備，就能為里民爭取多一份保障，更要讓里民知道「防災重於救災 離災優於防災」觀念；進而打造安全、安心及安居三安新北市。

新北市政府說，據統計在烏來辦理復原工作期間(8日至20日)，共計列管97件復原工作。為使烏來地區5里民眾能免於再次孤島恐懼，透過工程方面，包含公路總局於台9甲-10.2K處(烏來孤島主因)興建彩虹橋，於去(106)年5月10日順利通車；另10.2K上方大面積邊坡滑落，農委會水土保持局持續辦理「災害復建計畫」復建工程，目前完成進度約40%，並預計於今年底完工，希望能讓烏來地區唯一的對外道路更加安全。

另新北市政府自辦的忠治二橋也在去(106)年7月16日如期完工，覽勝大橋改建工程預定明(108)年12月8日完工，這些橋梁對於降低烏來區孤島潛勢有正面效益，大大提升烏來區整體道路安全性。此外，市府更強化烏來區通訊裝備能量，包含太陽能板設立、提升備用油油量及備用電源量等，都是蘇迪勒災後強化通訊作為。

(中時電子報)