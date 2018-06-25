獨家》米其林二星「請客樓」訂不到 現在「有解」！

2018年06月25日 12:20 工商 姚舜

二星餐廳〈請客樓〉招牌小菜〈悄悄話〉，在礁溪寒沐酒店每份訂價220元。(攝影／姚舜)

〈請客樓〉招牌菜〈紅麴尾巴〉，是將膠質豐厚的豬尾巴經過炸、滷與蒸多重工製成。(攝影／姚舜)

形色誘人的〈尖椒肥腸〉香麻辣兼具，如今在寒沐酒店亦可嘗到。(攝影／姚舜)

〈一品砂鍋雞〉在〈請客樓〉賣3600元，在寒沐酒店則只要2680元。(攝影／姚舜)

〈冰糖蓋子頭〉是〈清客樓〉獨步食壇的招牌菜，在寒沐酒店可以直接吃，亦可以配餅吃。(攝 影／姚舜)

用料豐富多樣且味道鮮美的〈白鯧米粉湯〉，用砂鍋盛裝上桌，開蓋立馬噴香非常吸引人。(攝影／姚舜)

台北米其林二星餐廳主廚林菊偉，為礁溪寒沐酒店設計了110多道菜色，並強調「台北不好訂，就去礁溪吃」。(攝影／姚舜)

訂不到台北米其林二星餐廳〈請客樓〉的食饕或吃貨注意！因為候補的客人太多，加上宜蘭礁溪飯店愈開愈多，寒舍集團決定派〈請客樓〉主廚林菊偉率廚藝團隊赴礁溪寒沐酒店建立中菜系統，在宴會廳原版復刻〈請客樓〉的熱賣招牌菜式，並自今（25)日起開始接受客人訂位。換言之，客人如果訂不到台北〈請客樓〉，可以直接到礁溪寒沐酒店享用，而且價格比台北略低，說起來算是個「巧門」，追星食客可以試試這「管道」。

〈2018台米其林指南〉公布後，名列摘星餐廳排行榜上的餐廳生意大好，慕名嘗鮮的客人讓餐廳訂位電話天天響，客人訂不到位的情況天天發生，其中二星餐廳台北喜來登飯店的〈請客樓〉更至少要等一個月才能等到位子，如果是「大攤」，等的時間更久。有鑑於此，寒舍集團決定自即日起至8月底暑假期間，在礁溪寒沐酒店推出「請客樓星饌饗宴」，既可服務在台北訂不到位子的客人，又可以讓寒沐酒店提升餐飲競爭力，創造多贏局面。

林菊偉是名列〈台北米其林指南〉二星以上餐廳中唯一的台籍主廚，因為長相有點像吳奇隆，所以寒舍集團中有人私下叫他「寒舍四爺」。他告訴我，自己每天認真作菜，「過去從來想過米其林」，日子過得忙碌充實，卻無憂無慮。如今〈誰客樓〉得到了米其林二星肯定，他覺得「頭上廚房帽變重了！」，自己每天更是戰戰兢兢、完全不敢鬆懈。

林菊偉表示，台北〈請客樓〉菜單上的菜式多達200道，這回在礁溪寒沐酒店他則選出了110道，其中有小菜也有大菜，有冷菜也有熱菜，舉凡：〈悄悄話〉、〈泡椒皮蛋〉、〈百頁豆腐絲〉等冷菜小碟，或是〈尖椒肥腸〉、〈冰糖蓋子頭〉、〈紅麴尾巴〉、可連著捲餅一塊吃的〈乾煸四季豆〉等必點熱菜，在礁溪寒沐酒店全部都可以嘗到。另外，〈一品砂鍋雞〉和〈白鯧米粉湯〉等砂鍋大菜，也都沒有缺席。

二星「請客樓」主廚林菊偉為礁溪寒沐酒店設計的「米其林星饌饗宴」，單點菜式180元起，比台北喜來登飯店的價錢便宜，原因是「總得要給客人個理由跑來宜蘭吃吧」，除了單點外，寒沐酒店亦設計推出了4人、6人、8人及10人合菜，強調「台北不易訂到，不妨到礁溪吃」，

(工商 )