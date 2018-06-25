農業缺工 農委會：媒合人力 規劃新南向國家來台渡假打工

2018年06月25日 12:44 中時 廖德修

農忙時期缺乏足夠勞動力一直是農村的困擾，農委會上午舉行記者會，推廣「農業缺工好幫手」APP，媒合農場、農企業與求職民眾。農委會副主委李退之表示，目前仍以國內勞力為媒合目標，不會開放農業外勞。但之前境外青年來台渡假打工的構想已在進行，接觸地區包含越南、泰國、印尼等新南向國家，來台員額會有限制，都在接觸中，預估半年內會有進展。

農委會為了解決農業缺工，今年度擴大舉辦多元化勞動力補充措施，包含成立農業技術團、農業更新團、農業專業團及外役監團等。也和地方政府合作人力活化團，今年累計成立80團以上的農業人力團，招募逾1800人，服務1500家以上農場。除了人力調度外，也成立農業機械代耕團協助耕作。

今天的記者會有多位農場主人親自出席，說明目前的人力需求與工作狀況，位於高雄市大樹區的芳境果菜運銷合作社理事長許肇倫表示，他是第三代經營者，主要產品為馳名全台的玉荷包荔枝。但他更想讓產品行銷全球，因此需要許多人力投入，希望有興趣的求職者一起加入。

在彰化技術團擔任農業師傅的黃千輔則開心分享從農經驗，他表示，目前從事大宗蔬菜的農務工作；以前是在台北跑業務，工作並不穩定，後來想轉換跑道，於是加入彰化技術團，卻發現出自己的志趣就在農事，因此工作相當愉快。他建議民眾不妨嘗試看看，說不定可以打開另一片天。

目前「農業缺工好幫手」App已為部分縣市農會等公私機構代登職缺，有全職、兼差、學生專區等分類，兼職者包含除草、嫁接等，日薪1120元至1500元不等，時薪約140、150元，學生暑假也可當短期農夫。如果是全職，月薪則從2.2萬至3萬元。

(中時 )