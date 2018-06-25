《世界盃》國際足總：未發現俄隊員使用禁藥

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旺報

由於俄羅斯隊在今年世界盃前兩輪比賽中表現神勇，一些西方媒體質疑其用禁藥。美國反禁藥機構負責人特拉維斯·泰格特對《每日電訊報》表示：異乎尋常的表現需要額外檢查。當地時間6月24日，國際足球總會（FIFA）發布消息稱，世界反禁藥組織（WADA）接受國際足總對俄羅斯球員可能存在違反反禁藥規定行為的調查結論，未發現俄足球運動員存在違反規定的證據。

國際足總在結論中提到，國際足總和世界反禁藥機構對採集的樣本進行分析，並對此前儲存在洛桑實驗室和莫斯科實驗室的樣本進行了重新檢驗，所有結果均呈陰性。

國際足總提到，在調查期間對俄足球隊進行了數次突擊性的禁藥檢查。俄羅斯球隊在世界盃前已成為最經得起檢查的球隊之一。

英國《衛報》23日稱，在前兩場比賽中，俄羅斯隊跑動距離比其他任何一支球隊都多。世界盃開始前，美國一名反禁藥官員就曾對《衛報》表示，認為俄羅斯在世界盃期間不會再次違反反禁藥規定「太天真」。

英國《每日電訊報》22日稱，鑒於俄羅斯2016年被爆出大規模的禁藥醜聞，導致大部分運動員無法參加里約奧運會，因此它的任何違規行為都應受到審查。

針對此前英國《星期日郵報》所說的「國際足總知道俄足球隊存在違反反禁藥規定行為」的說法，國際足總24日表示，該文章採用了「選擇性的事例，沒有介紹國際足總的回應」。

2017年俄羅斯體育界被禁藥醜聞所困擾。2017年底，國際足總對俄羅斯國家隊球員涉嫌使用禁藥的醜聞進行調查。今年5月，國際足總宣布調查結束，並將調查結果發送給世界反禁藥組織。

(旺報 )

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