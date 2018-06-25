姚競選晚會用兩岸對立訴諸團結 侯漢廷：那個時代過了

2018年06月25日 12:41 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市長候選人姚文智前天在造勢晚會中火力全開，先批現任市長柯文哲「兩家一家親」論述令人失望，又指選擇國民黨參選人丁守中就是選擇九二共識。新黨新思維中心主任侯漢廷今天指出，邏輯粗暴、意識形態老舊，用兩岸的對立訴諸團結......，那個時代過去了。

侯漢廷在臉書PO文指出，姚文智競選晚會壓軸時的演說，粗暴的邏輯、老舊的意識形態，整場充斥著空洞的口號、悲情的音樂、臭長的講古、用灌水的人數聊以自慰，用兩岸的對立訴諸團結......，真的，那個時代過去了。

侯強調，陳水扁當市長，中華民國沒亡；馬英九、郝龍斌當市長，台灣沒被賣；柯文哲續辦雙城論壇，台北市依然沒被出賣。縣市長玩統獨吵兩岸，那個時代過了。市民關心的是低薪過勞、房價高漲、交通擁擠、育嬰壓力、治安與食安等民生問題。

他並說，姚文智很多政策看似新穎，但內容空洞，不堪檢驗。「一場晚會讓人看穿，卸下刻意年輕的妝容，偽裝下仍是一名陳腐老者。」站台的委員議員們表示，要拒絕「暗黑的力量」、「保守反動的勢力」，這是活在科學小飛俠還是什麼異世界的幻想嗎？如果經歷三次政黨輪替的台灣、民進黨全面執政下的台北，依然暗黑、依然聆聽著十年前競選場合的語言，那麼暗黑與保守的，可能是民進黨自己。

(中時電子報)