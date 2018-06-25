驚！日知名部落客網上招恨遇刺身亡

2018年06月25日 12:50 中時 黃菁菁

日本福岡市的創業家支援設施24日晚間發生持刀殺人事件，41歲的網路名部落客岡本顯一郎因在網上得罪人、招恨，當場被刺身亡，42歲的兇嫌松本英光隨後向警方自首，他聲稱兩人並不相識，但因在網上結仇而決定殺他。

這起兇殺案發生在福岡市中央區大名2丁目的舊大名小學，這所小學2014年關校後，現在被用來當作創業家支援施設。該設施24日下午5點半起舉辦網路科技相關講座，邀請到住在東京的網路專業媒體總編輯，也是知名部落客的岡本擔任講師。

當地警方指出，岡本晚間8時左右講座一結束，即在廁所被松本持16.5公分長的刀刺殺，設施人員聽到有人喊「幫忙叫救護車」，趕到1樓廁所時發現全身是血的岡本，以及持刀逃跑的松本，松本逃出設施後又騎自行車逃跑。

松本在犯案後的24日晚間10時50分前，在匿名部落格中投稿寫著，「嘲笑我是『低能先生』，讓我被通報、封殺，這是給你們的回報」、「接下來要去附近的派出所自首，我會自己負責的。」

松本在事發3小時後，到福岡市東區的派出所自首，坦言殺了人，他的皮包裡還有1把沾了血的刀，被警方以違反《刀槍法》罪嫌逮捕。被刺的岡本腹部、頸部、背部被刺數刀，送醫後確認死亡。

岡本是網路安全專業網路媒體的總編輯，還是有名的部落客「Hagex」，他在網上經營專門調查最新網路犯罪的部落格，必須利用匿名軟體才能登入他的部落格。

(中時 )