美防長於陸美「關鍵時刻」到訪 外媒：加強溝通南海、台海問題

2018年06月25日 13:43 中時 楊家鑫

大陸國防部證實美國防長馬提斯將於26日至28日訪問大陸，這將是川普政府第一位訪陸的國防部長。香港《南華早報》評論稱，美防長在中美軍事關係「關鍵時刻」訪華，中美雙方都認識到加強溝通減緩在南海和台灣問題上緊張的必要性；美聯社則認為，馬提斯此訪將面臨6大棘手問題，包括南海對抗、朝鮮半島、台灣問題等。

大陸《環球時報》引述美聯社報導指出，馬提斯此訪恰逢美中因對台售武、貿易以及南海問題導致爭吵加劇之際。川普兩周後將向大陸產品加徵340億美元關稅，大陸誓言對等還擊，但美國似乎在北韓兌現無核化承諾方面需要中國的證明。這凸顯美國和其東亞主要對手中國之間相互接觸的必要性，儘管雙方分歧日益加大且互疑嚴重。

報導認為，馬提斯此訪將面對6個棘手問題，首先是南海對抗，這可能是頭號議題，其次是朝鮮半島問題，再次是台灣問題，隨著美國加強與台灣當局的交流以及出售更多武器，大陸不滿美國與台灣接觸力度變大。同時，還有川普宣佈組建太空部隊、美國軍方警告稱中國以及其他國家威脅美國的技術和軍事主導權，這些都有可能被提及。

香港《南華早報》則評論稱，美防長在中美軍事關係「關鍵時刻」訪華，中美雙方都認識到加強溝通減緩在南海和台灣問題上緊張的必要性。報導援引軍事分析家岳剛表示，保持部長級接觸和交流是非常必要的，在前線發生衝突的時候，充分傳遞資訊至關重要。不過他認為，緊張關係不會有緩解。「把中國當作戰略對手是川普政府的既定政策，不會改變。」

(中時 )